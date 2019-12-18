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18 грудня 2019, середа, 15:26 5
Силові структури 2019-12-18T15:44:03+02:00
Українські Новини
НАБУ звинуватив у хабарництві екс-депутата Сольвара

НАБУ звинуватив у хабарництві екс-депутата Сольвара

Елизавета Кесельман
НАБУ, підозра, Руслан Сольвар, Хабар
Екс-депутат від БПП Руслан Сольвар. Фото: solvar.com.ua
Екс-депутат від БПП Руслан Сольвар. Фото: solvar.com.ua

Національне антикорупційне бюро повідомило колишньому депутату Верховної Ради Руслану Сольвару ("Блок Петра Порошенко") про підозру у незаконному отриманні 361 тис. гривень компенсації за оренду житла в Києві. Про це Українським Новинам повідомила прес-служба НАБУ.

За даними прес-служби, яка вказує прізвище екс-депутата, йому повідомили про підозру у необгрунтованому отримання з державного бюджету шляхом зловживання владою понад 361 тис. гривень компенсації вартості найму номери в готелі "Київ".

У повідомленні наголошується, що до листопада 2014 року екс-депутат отримав у користування номер у готелі "Київ" за рахунок держбюджету у зв'язку з тим, що не мав власного житла в столиці.

Проте, як встановило слідство, на початку березня 2017 року, він отримав у спадок квартиру в Києві, однак не повідомив про цей факт Управління справами апарату Верховної Ради, тому і надалі отримував компенсаційні виплати з держбюджету.

І тільки в жовтні 2018 року, після низки публікацій у ЗМІ, відмовився від отримання коштів.

За ці 1,5 року, як встановило слідство, депутат безпідставно отримав понад 361 тис. гривень компенсації за наймання житла. Дії особи кваліфіковані за ч. 2 ст. 364 (зловживання владою або службовим становищем) Кримінального кодексу.

Розслідування зазначених фактів НАБУ і САП почали в жовтні 2018 з публікацій у ЗМІ.

У той же час, джерело в НАБУ повідомив Українським Новинам, що підозрюваним у незаконному отриманні 361 тис. гривень компенсації за оренду житла в Києві є екс-депутат від "Блоку Петра Порошенко" Руслан Сольвар.

Як повідомляли "Українські Новини", у 2016 році компанія ПП "Фреш лайн", що належить Сольвару, кинула на 1,3 млрд доларів кинула компанію "Гленкор Грейн Б. В."

Також екс-депутат Сольвар використовував для агітації два згорілих автобуса в червні.

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