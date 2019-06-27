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27 июня 2019, четверг, 11:48 874
Происшествия 2019-06-27T11:48:10+03:00
Українські Новини
На Киевщине сожжено 3 автобуса, которые бесплатно перевозили льготников

На Киевщине сожжено 3 автобуса, которые бесплатно перевозили льготников

Сегодня около двух часов ночи, в селе Бышев Макаровского района, сожжен 3 автобуса социального проекта Благотворительного Фонда "Руслана Сольвара "Вместе в Будущее", которые бесплатно перевозят граждан льготной категории. Об этом сообщил представитель БФ Роман Зорин.

"Предварительно – это умышленный поджог. В автобусы забросили бутылки с коктейлями Молотова. Видели в темноте фигуру худощавого мужчины ростом 180-185 см, в черной одежде. Ведется следствие, собирается информация и ищут возможные доказательства", - отметил он.

Полностью уничтожены три автобуса, обеспечивающие бесплатные транспортные регулярные перевозки от благотворительного фонда "Руслана Сольвара "Вместе в будущее". На месте преступления работает оперативно-розыскная группа и подразделение кинологов.

Роман Зорин подчеркнул, что бесплатные автобусы от БФ курсируют по Макаровщине, Фастовскому району, Сквирщине и Киево-Святошинскому району более 5 лет и уже перевезли почти 1 млн граждан.

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