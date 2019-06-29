Депутат от БПП использует для агитации два своих сгоревших автобуса, - полиция

Полиция начала расследовать использование 2 сгоревших автобусов в селе Бышев Макаровского района Киевской области для предвыборной агитации кандидата в депутаты Верховной Рады, действующего депутата парламента от "Блока Петра Порошенко" Руслана Сольвара.

Об этом говорится в сообщении пресс-службы областной полиции, передают Українськi Новини.

Так, 27 июня Сольвар на своей странице в социальной сети Facebook сообщил, что неизвестные сожгли 3 автобуса его благотворительного фонда в Киевской области.

Сгоревшие автобусы. Фото: Руслан Сольвар/Facebook

Пресс-служба полиции сообщает, что для проведения следственных действий и назначения соответствующих необходимых экспертиз транспортные средства правоохранители передали на ответственное хранение владельцам.

На следующий день во время проведения дополнительного осмотра места происшествия работники Макаровского отделения полиции обнаружили отсутствие двух автобусов, которые были признаны вещественными доказательствами в уголовном производстве.

"Как выяснилось, вопреки закону, без согласования с органом досудебного расследования владельцы, которые должны были в дальнейшем транспортные средства хранить до решения вопроса по существу, отдали автобусы арендатору - кандидату в народные депутаты. В дальнейшем кандидат в нардепы на поврежденном транспорте разместил плакаты и использовал его для саморекламы", - подчеркивает полиция.

Полиция рассматривает различные версии таких незаконных действий.

Отмечается, что это негативно повлияло на ход расследования уголовного производства, а именно, сделало невозможным проведение экспертиз для установления причин пожара.

По факту незаконных самоуправных действий владельцев автобусов полиция открыла уголовное производство по ст. 356 Уголовного кодекса.

Продолжаются следственные действия, устанавливаются все обстоятельства.

Как сообщали Українськi Новини, депутат Сольвар купил элитную квартиру за 1 гривну и продал в тот же день за 8,5 млн.

Ранее полиция начала расследовать поджог сельсовета в Волынской области. Также ночью в Луцке сожгли два автомобиля адвокатской семьи.