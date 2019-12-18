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18 грудня 2019, середа, 21:00 8
Суспільство 2019-12-18T21:45:01+02:00
Українські Новини
У День Святого Миколая погода буде теплою і з туманами

У День Святого Миколая погода буде теплою і з туманами

Ярина Вацяк
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День Святого Миколая. Фото: freestocks.org
День Святого Миколая. Фото: freestocks.org

У День святого Миколая, 19 грудня, погода в Києві буде з мінливою хмарністю, без опадів, вітер північно-західний, 5-10 м/с. Температура повітря вночі +4...+6 градусів, вдень +6...+8 градусів.

Про це Українським Новинам повідомив Гідрометеорологічний центр.

На заході України мінлива хмарність, без опадів, вночі і вранці туман, вітер південно-східний, 5-10 м/с. Температура повітря вночі 0...+6 градусів, удень +6...+13 градусів.

У Карпатах без опадів, температура вночі -1...+4 градуси, вдень +3...+8 градусів.

У Моршині без опадів, температура вночі +3...+5 градусів, вдень +10...+12 градусів.

У Трускавці без опадів, температура вночі 4...+6 градусів, вдень +9...+11 градусів.

У Сваляві без опадів, температура вночі +2...+4 градуси, вдень +9...+11 градусів.

На півночі України мінлива хмарність, без опадів, вітер північно-західний, 5-10 м/с. Температура повітря вночі 0...+6 градусів, вдень +4...+10 градусів.

У центрі України мінлива хмарність, без опадів, вночі і вранці туман, вітер північно-західний, 5-10 м/с. Температура повітря вночі 0...+6 градусів, вдень +4...+10 градусів.

На сході України мінлива хмарність, без опадів, вночі і вранці туман, вітер північно-західний, 5-10 м/с. Температура повітря вночі 0...+6 градусів, вдень +3...+9 градусів.

На півдні України мінлива хмарність, без опадів, вночі і вранці туман, вітер північно-західний, 5-10 м/с. Температура повітря вночі 0...+7 градусів, вдень +6...+12 градусів.

У Криму мінлива хмарність, без опадів, вночі і вранці туман, вітер північно-західний, 5-10 м/с. Температура повітря вночі +2...+7 градусів, удень +8...+13 градусів.

У Ялті без опадів. Температура вночі +4...+6 градусів, вдень +10...+12 градусів.

Як повідомляли Українські Новини, 19 грудня всі православні християни в Україні відзначають День святого Миколая.

Тим часом, в Україну йдуть проливні дощі і аномальне тепло.

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