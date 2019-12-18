У День Святого Миколая погода буде теплою і з туманами

У День святого Миколая, 19 грудня, погода в Києві буде з мінливою хмарністю, без опадів, вітер північно-західний, 5-10 м\/с. Температура повітря вночі +4...+6 градусів, вдень +6...+8 градусів. Про це Українським Новинам повідомив Гідрометеорологічний центр. На заході України мінлива хмарність, без опадів, вночі і вранці туман, вітер південно-східний, 5-10 м\/с. Температура повітря вночі 0...+6 градусів, удень +6...+13 градусів. У Карпатах без опадів, температура вночі -1...+4 градуси, вдень +3...+8 градусів. У Моршині без опадів, температура вночі +3...+5 градусів, вдень +10...+12 градусів. У Трускавці без опадів, температура вночі 4...+6 градусів, вдень +9...+11 градусів. У Сваляві без опадів, температура вночі +2...+4 градуси, вдень +9...+11 градусів. На півночі України мінлива хмарність, без опадів, вітер північно-західний, 5-10 м\/с. Температура повітря вночі 0...+6 градусів, вдень +4...+10 градусів. У центрі України мінлива хмарність, без опадів, вночі і вранці туман, вітер північно-західний, 5-10 м\/с. Температура повітря вночі 0...+6 градусів, вдень +4...+10 градусів. На сході України мінлива хмарність, без опадів, вночі і вранці туман, вітер північно-західний, 5-10 м\/с. Температура повітря вночі 0...+6 градусів, вдень +3...+9 градусів. На півдні України мінлива хмарність, без опадів, вночі і вранці туман, вітер північно-західний, 5-10 м\/с. Температура повітря вночі 0...+7 градусів, вдень +6...+12 градусів. У Криму мінлива хмарність, без опадів, вночі і вранці туман, вітер північно-західний, 5-10 м\/с. Температура повітря вночі +2...+7 градусів, удень +8...+13 градусів. У Ялті без опадів. Температура вночі +4...+6 градусів, вдень +10...+12 градусів. Як повідомляли Українські Новини, 19 грудня всі православні християни в Україні відзначають День святого Миколая. Тим часом, в Україну йдуть проливні дощі і аномальне тепло.