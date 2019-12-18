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18 грудня 2019, середа, 12:57 17
Судова влада 2019-12-18T13:17:42+02:00
Українські Новини
Рябошапка призначив родича голови Рахункової палати першим заступником прокурора Житомирської області

Рябошапка призначив родича голови Рахункової палати першим заступником прокурора Житомирської області

Ярина Вацяк
Генпрокуратура, ГПУ, Генпрокурор, Руслан Рябошапка, Валерий Пацкан, Мирослав Пацкан

Генеральний прокурор Руслан призначив першим заступником прокурора Житомирської області Мирослава Пацкана, який є родичем голови Рахункової палати Валерія Пацкана.

Про це Українським Новинам повідомив представник Генеральної прокуратури.

"Його призначили сьогодні", - сказав він.

До цього Мирослав Пацкан працював заступником прокурора Рівненської області.

За даними одних ЗМІ, він є братом голови Рахункової палати, за даними інших - племінником.

Як повідомляли Українські Новини, прокурором Волинської області призначений кум заступника Рябошапки Олег Синишин.

Крім того, Рябошапка призначив своїм радником аспіранта Пшонки. За даними Національної академії прокуратури, в 2013 році Зубрицький захищав дисертацію для отримання наукового ступеня кандидата юридичних наук і в цей період його науковим керівником був Пшонка.

Раніше Рябошапка звільнив прокурорів Житомирської, Вінницької, Одеської та Черкаської областей.

Тим часом заробітна плата генерального прокурора Руслана Рябошапки за листопад становила 195 206 гривень.

 

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