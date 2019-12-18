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18 грудня 2019, середа, 12:40 16
Фінанси 2019-12-18T13:45:02+02:00
Українські Новини
НБУ продовжує зміцнювати гривню: довідкове значення курсу на четвер

НБУ продовжує зміцнювати гривню: довідкове значення курсу на четвер

Ярина Вацяк
Курс валют, Курс НБУ, НБУ, Офіційний курс, курс долара, курс гривні

Національний банк підвищив довідкове значення офіційного курсу гривні, що відповідає середньозваженому курсу угод, що встановлюється ним на 19 грудня, на 5,83 коп. до 23,4139 UAH/USD. Про це йдеться в повідомленні НБУ, передають Українські Новини.

У попередній торговий день НБУ підвищив довідкове значення офіційного курсу гривні, що відповідає середньозваженому курсу угод, що встановлюється ним на 18 грудня, на 0,87% до 23,4722 UAH/USD.

Як повідомляли Українські Новини, Національний банк підвищив офіційний курс гривні, встановлюваний ним на 18 грудня, на 2,13 коп. до 23,4691 UAH/USD.

У середу, 18 грудня, курс продажу готівкового долара знизився в обмінних пунктах київських банків станом на 9:30 в порівнянні з курсом валют на 17 грудня на 4,07 коп. до 23,5433 UAH/USD, курс купівлі знизився на 4,14 коп. до 23,2624 UAH/USD.

Тим часом заступник глави Національного банку України Олег Чурий пояснив, що відбувається з гривнею і чому жоден прогноз експертів не виправдався.

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