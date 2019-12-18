НБУ продовжує зміцнювати гривню: довідкове значення курсу на четвер

Національний банк підвищив довідкове значення офіційного курсу гривні, що відповідає середньозваженому курсу угод, що встановлюється ним на 19 грудня, на 5,83 коп. до 23,4139 UAH/USD. Про це йдеться в повідомленні НБУ, передають Українські Новини.

У попередній торговий день НБУ підвищив довідкове значення офіційного курсу гривні, що відповідає середньозваженому курсу угод, що встановлюється ним на 18 грудня, на 0,87% до 23,4722 UAH/USD.

Як повідомляли Українські Новини, Національний банк підвищив офіційний курс гривні, встановлюваний ним на 18 грудня, на 2,13 коп. до 23,4691 UAH/USD.

У середу, 18 грудня, курс продажу готівкового долара знизився в обмінних пунктах київських банків станом на 9:30 в порівнянні з курсом валют на 17 грудня на 4,07 коп. до 23,5433 UAH/USD, курс купівлі знизився на 4,14 коп. до 23,2624 UAH/USD.

Тим часом заступник глави Національного банку України Олег Чурий пояснив, що відбувається з гривнею і чому жоден прогноз експертів не виправдався.