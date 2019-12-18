За 9 місяців поставки українських равликів в ЄС збільшилися в 2,7 рази

У січні-вересні порівняно з аналогічним періодом минулого року експорт равликів до країн-членів Європейського Союзу збільшився у 2,7 рази до 248 тонн.

Про це йдеться в повідомленні Державної служби з питань безпеки харчових продуктів та захисту споживачів, передають Українські Новини.

"За останній період спостерігається зростання експорту українських равликів до країн-членів Європейського Союзу. Так, тільки за 9 місяців поточного року на європейський ринок було поставлено 248 тонн равликів українського виробництва, тоді як за весь минулий рік обсяг експорту цієї продукції в Євросоюз склав 93 тонни", - йдеться в ньому.

Згідно з повідомленням, за два роки збільшилася і кількість вітчизняних підприємств, які мають право постачати равликову продукцію на ринок Європейського Союзу.

Так, за результатами третього кварталу в Україні таке право отримали 17 підприємств, в 2018 році їх було всього 5.

Як повідомляли Українські Новини, Україна отримала дозвіл на експорт антилоп в Китай.

При цьому імпорт в Україну фруктів і овочів а також молочних продуктів зростає.