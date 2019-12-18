Рада хоче створити слідчу комісію з розслідування заворушень біля парламенту

Верховна Рада має намір створити тимчасову слідчу комісію з розслідування заворушень у ході акцій біля парламенту 17 грудня.

Про це голова фракції "Слуга народу" Давид Арахамія повідомив журналістам, передають Українські Новини.



"Я запропонував особисто створити тимчасову слідчу комісію з розслідування вчорашніх подій, тому що там постраждало 17 поліцейських, 2 громадських діяча, і тому всі підтримали, Юлія Володимирівна (Тимошенко) підтримала, запропонувала, що вона увійде в цю слідчу комісію", - сказав він за підсумками нарад всіх голів фракцій Ради.



Арахамія зазначив, що комітет Ради з питань аграрної та земельної політики продовжить розглядати поправки до законопроекту №2178-10 про запуск ринку землі.



Як повідомляли Українські Новини, 17 грудня 3 тис. активістів протестували біля Ради проти відкриття ринку землі і введення адмінвідповідальності за дискримінацію.



Також в Києві недалеко від акції біля Ради помер чоловік.



Тим часом поліція готує підозри 3 учасникам протестів під Радою.