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18 грудня 2019, середа, 10:40 6
Політика 2019-12-18T11:00:01+02:00
Українські Новини
Рада хоче створити слідчу комісію з розслідування заворушень біля парламенту

Рада хоче створити слідчу комісію з розслідування заворушень біля парламенту

Валерия Назаренко
ТСК, Розслідування, Сутички, Верховная Рада
Безлади біля Ради. Фото:
Безлади біля Ради. Фото: "Лівий берег"

Верховна Рада має намір створити тимчасову слідчу комісію з розслідування заворушень у ході акцій біля парламенту 17 грудня.

Про це голова фракції "Слуга народу" Давид Арахамія повідомив журналістам, передають Українські Новини.

"Я запропонував особисто створити тимчасову слідчу комісію з розслідування вчорашніх подій, тому що там постраждало 17 поліцейських, 2 громадських діяча, і тому всі підтримали, Юлія Володимирівна (Тимошенко) підтримала, запропонувала, що вона увійде в цю слідчу комісію", - сказав він за підсумками нарад всіх голів фракцій Ради.

Арахамія зазначив, що комітет Ради з питань аграрної та земельної політики продовжить розглядати поправки до законопроекту №2178-10 про запуск ринку землі.

Як повідомляли Українські Новини, 17 грудня 3 тис. активістів протестували біля Ради проти відкриття ринку землі і введення адмінвідповідальності за дискримінацію.

Також в Києві недалеко від акції біля Ради помер чоловік.

Тим часом поліція готує підозри 3 учасникам протестів під Радою.

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