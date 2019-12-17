Полиция готовит подозрение 3 участникам протестов под Радой

Полиция готовит подозрение 3 участникам протестов под Верховной Радой в Киеве.

Об этом говорится в сообщении на сайте Национальной полиции, передают Українськi Новини.

На данный момент правоохранители собирают и анализируют все фото- и видеоматериалы, чтобы оценить действия участников события.

По данным полиции, в результате столкновения пострадало 17 правоохранителей и 2 митингующих (одному из них другой участник акции протеста попал камнем в голову).

Также врачи проводят консилиум для того, чтобы решить вопрос - делать или не делать трепанацию черепа военнослужащему Национальной гвардии - участнику боевых действий подполковнику Кулинко Юрию, пострадавшему по время протестов.

В рамках уголовного производства, начатого по ч. 2 ст. 345 (угроза или насилие относительно работника правоохранительного органа) Уголовного кодекса, полиция проводит расследование.

В частности, полицейские изучают видеозаписи схватки для установления всех правонарушителей.

Как сообщали Українськi Новини, Президент Владимир Зеленский осудил беспорядки в ходе акций возле Верховной Рады в Киеве.



Ранее в Киеве недалеко от акции возле Рады умер мужчина.