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18 грудня 2019, середа, 08:35 5
Австралія 2019-12-18T10:45:02+02:00
Українські Новини
Біля Нової Зеландії стався сильний землетрус

Біля Нової Зеландії стався сильний землетрус

Ольга Фандорина
Ольга Фандорина
Нова Зеландія, Землетрус

Землетрус магнітудою 5,9 зафіксовано у середу, 18 грудня, поблизу узбережжя новозеландського острова Рауль. Про це повідомляє Геологічна служба США (USGS).

Епіцентр підземних поштовхів знаходився в 80 км на південний захід від міста острова. Епіцентр розташовувався на глибині 10 км.

Інформація про жертви, постраждалих або руйнування інфраструктури не надходила.

Як повідомляли Українські Новини, в Албанії стався потужний землетрус, в результаті чого було поранено 150 людей і зруйновані будівлі.

Раніше у Закарпатській області стався землетрус магнітудою в 2 бали.

Також і на Філіппінах стався потужний землетрус: є жертви.

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