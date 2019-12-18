Біля Нової Зеландії стався сильний землетрус

Землетрус магнітудою 5,9 зафіксовано у середу, 18 грудня, поблизу узбережжя новозеландського острова Рауль. Про це повідомляє Геологічна служба США (USGS).

Епіцентр підземних поштовхів знаходився в 80 км на південний захід від міста острова. Епіцентр розташовувався на глибині 10 км.

Інформація про жертви, постраждалих або руйнування інфраструктури не надходила.

Як повідомляли Українські Новини, в Албанії стався потужний землетрус, в результаті чого було поранено 150 людей і зруйновані будівлі.

Раніше у Закарпатській області стався землетрус магнітудою в 2 бали.

Також і на Філіппінах стався потужний землетрус: є жертви.