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15 декабря 2019, воскресенье, 14:54 67
Происшествия 2019-12-15T15:27:04+02:00
Українські Новини
На Филиппинах произошло мощное землетрясение: есть жертвы

На Филиппинах произошло мощное землетрясение: есть жертвы

Валерия Назаренко
Жертвы, раненые, Землетрясение, Филиппины
Землетрясение. Фото: Twitter/SunStar Philippines
Землетрясение. Фото: Twitter/SunStar Philippines

В воскресенье, 15 декабря, мощные подземные толчки всколыхнули филиппинский остров Минданао. По данным местных сейсмологов, сила толчков достигала 6,9 баллов по шкале Рихтера, а геологическая служба США приводит несколько иную цифру - 6,8 балла. Об этом сообщает "DW".

Эпицентр землетрясения находился неподалеку от региона Давао на глубине около 20 километров, передает агентство новостей dpa со ссылкой на данные сейсмологов. Впрочем, как уверяют специалисты, опасности цунами нет.

Мощные подземные толчки привели к разрушениям и повреждениям зданий. Органы местной власти сообщают о как минимум одном погибшем и 14 раненых в результате катаклизма. Погибшей оказалась малолетняя девочка, на которую упала стена здания, сообщает информагентство AP.

В одном из городов землетрясение разрушило трехэтажное здание, где располагался продовольственный магазин. Сколько именно людей оказалось под обломками сооружения, неизвестно.

Как сообщали Українські Новини, в Албании произошло мощное землетрясение, в результате чего были ранены 150 человек и разрушены здания. 

Ранее в Закарпатской области произошло землетрясение магнитудой в 2 балла. 

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