На Филиппинах произошло мощное землетрясение: есть жертвы

Эпицентр землетрясения находился неподалеку от региона Давао на глубине около 20 километров, передает агентство новостей dpa со ссылкой на данные сейсмологов. Впрочем, как уверяют специалисты, опасности цунами нет.

Мощные подземные толчки привели к разрушениям и повреждениям зданий. Органы местной власти сообщают о как минимум одном погибшем и 14 раненых в результате катаклизма. Погибшей оказалась малолетняя девочка, на которую упала стена здания, сообщает информагентство AP.

В одном из городов землетрясение разрушило трехэтажное здание, где располагался продовольственный магазин. Сколько именно людей оказалось под обломками сооружения, неизвестно.

Several shoppers and employees are feared trapped inside the three-storey Southern Trade, a commercial store in Padada, Davao del Sur, after the building completely collapsed when the magnitude 6.9 earthquake hit the town at 2:11 pm today.#earthquake pic.twitter.com/9H304gDxtW