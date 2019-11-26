В Албании произошло мощное землетрясение, есть погибшие

Сильное землетрясение произошло в Албании рано утром во вторник, 26 ноября, в результате чего погибли по меньшей мере два человека, были ранены 150 человек и разрушены здания. Об этом сообщает AP.

Геологическая служба США заявила, что землетрясение магнитудой 6,4 произошло в 30 километрах к северо-западу от столицы Тираны. Эпицентр залегал на глубине 20 километров.

Министерство обороны страны заявило, что один человек в Курбине, в 50 километрах к северу от Тираны, погиб, выпрыгнув из своего дома, чтобы избежать последствий землетрясения.

Чиновники сообщили, что в результате обрушения здания в Дурресе, в 33 километрах к западу от Тираны, погиб еще один человек.

Землетрясение ощущалось вдоль албанского побережья.

По данным местных СМИ, сильнее всего подземные толчки ощущались в Тиране, а также в городе Дуррес, который расположен ближе всего к эпицентру землетрясения. Сотни пострадавших обратились за помощью в местные больницы. Их точное количество пока не уточняется.

Как сообщали Українські Новини, в Украине произошло землетрясение. В Карпатском регионе в Закарпатской области в районе села Колочава зарегистрированы колебания на глубине 3,8 км. Также в Одесской области произошло сильнейшее за год землетрясение в 3,5 баллов.

Тем временем в США появится первое в мире приложение, которое предупреждает о землетрясениях.