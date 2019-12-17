Лідер "Нацкорпуса" під час протестів під Радою обізвав журналіста дегенератом і стукнув його по голові

17 грудня лідер партії "Національний корпус" Андрій Білецький під час зіткнень під Верховною Радою обізвав журналіста Олександра Черненка і постукав йому рукою по голові.

Відео інциденту з'явилося на YouTube-каналі Андрія Павловського.

Після зіткнень радикалів з правоохоронцями Черненко поставив Білецькому питання.

"При встановленні наметів був зруйнований асфальт. Це не є підставою, щоб розігнати мітинг?", - поцікавився кореспондент.

"Для того, щоб бити людей - не є. Але для таких дегенератів, як ви, можливо, і так", - відповів Білецький.

"А чому я дегенерат?", - здивувався представник преси.

"Тому що ви не бачите різниці між тим, щоб побити людей - ось так", - сказав Білецький і постукав по голові журналіста рукою кілька разів.







Як повідомляли Українські Новини, у Києві недалеко від акції біля Ради помер чоловік.



Раніше поліція затримала 26 осіб через заворушення біля Ради. Тим часом через зіткнення біля Верховної Ради поліція розпочала кримінальне провадження.