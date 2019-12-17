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17 декабря 2019, вторник, 21:28 17
Силовые структуры 2019-12-17T21:34:42+02:00
Українські Новини
Из-за столкновений возле Верховной Рады начато уголовное производство

Из-за столкновений возле Верховной Рады начато уголовное производство

Валерия Назаренко
Столкновения, криминальное производство, пострадавшая, Верховная Рада
Потасовка возле Рады. Фото: Нацполиция
Потасовка возле Рады. Фото: Нацполиция

Сегодня, 17 декабря, из-за потасовок возле Верховной Рады, в результате которых пострадали 17 полицейских,  правоохранительные органы открыли уголовное производство. Об сообщает пресс-служба Нацполиции.


"Полицейские применили силу и демонтировали палатки. Чуть позже группа активистов начала перфоратором бурить асфальт, вставлять металлические колья и устанавливать палатки. Поэтому было принято решение оттеснить таких участников акции, а палатки удалить. Часть активистов начала применять дубинки и бросать камни в сторону правоохранителей. Активных участников, 26 человек доставили в районное управление для выяснения всех обстоятельств. После получения показаний и изучения всех материалов их действиям будет дана правовая оценка", - отметил руководитель столичной полиции Андрей Крищенко.

В результате столкновений возле Верховной Рады Украины пострадало 17 правоохранителей, также двое гражданских лиц обратились в больницу за медицинской помощью.

В настоящее время по факту столкновения начато уголовное производство по ч. 2 ст. 345 (Угроза или насилие в отношении работника правоохранительного органа) Уголовного кодекса Украины. Проводится расследование.

Как сообщали Українські Новини, в Киеве недалеко от акции возле Рады умер мужчина

Ранее полиция задержала 26 человек из-за беспорядков возле Рады. 

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