Из-за столкновений возле Верховной Рады начато уголовное производство

Сегодня, 17 декабря, из-за потасовок возле Верховной Рады, в результате которых пострадали 17 полицейских, правоохранительные органы открыли уголовное производство. Об сообщает пресс-служба Нацполиции.



"Полицейские применили силу и демонтировали палатки. Чуть позже группа активистов начала перфоратором бурить асфальт, вставлять металлические колья и устанавливать палатки. Поэтому было принято решение оттеснить таких участников акции, а палатки удалить. Часть активистов начала применять дубинки и бросать камни в сторону правоохранителей. Активных участников, 26 человек доставили в районное управление для выяснения всех обстоятельств. После получения показаний и изучения всех материалов их действиям будет дана правовая оценка", - отметил руководитель столичной полиции Андрей Крищенко.



В результате столкновений возле Верховной Рады Украины пострадало 17 правоохранителей, также двое гражданских лиц обратились в больницу за медицинской помощью.

В настоящее время по факту столкновения начато уголовное производство по ч. 2 ст. 345 (Угроза или насилие в отношении работника правоохранительного органа) Уголовного кодекса Украины. Проводится расследование.



Как сообщали Українські Новини, в Киеве недалеко от акции возле Рады умер мужчина.



Ранее полиция задержала 26 человек из-за беспорядков возле Рады.