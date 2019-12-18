НБУ зміцнив гривню на середу: офіційний курс валют

Національний банк підвищив офіційний курс гривні, що встановлюється ним на 18 грудня, на 2,13 коп. до 23,4691 UAH/USD.

Про це йдеться в повідомленні НБУ, передають Українські Новини.

У попередній торговий день НБУ підвищив офіційний курс гривні, що встановлюється ним на 17 грудня, на 0,76 коп. до 23,4904 UAH/USD.

Офіційні курси гривні до іноземних валют:

Офіційний курс 100 фунтів стерлінгів 3091,0753 100 доларів США 2346,9132 100 швейцарських франків 2393,2254 1000 єн 214,1791 10 російських рублів 3,7531 100 євро 2619,6245

Як повідомляли Українські Новини, курс гривні на міжбанківському валютному ринку після зниження в понеділок на 1 коп. у вівторок зміцнився на 4 коп. до 23,46 UAH/USD.

Також у вівторок курс продажу готівкового долара в обмінних пунктах київських банків станом на 9:30 знизився порівняно з 16 грудня на 1,17 коп. до 23,5809 UAH/USD, курс купівлі знизився на 0,41 коп. до 23,3059 UAH/USD.

А середній курс покупки російського рубля в обмінних пунктах київських банків порівняно з курсом рубля в понеділок, 16 січня, впав на 1 копійку до 3,37 грн за 10 рублів.