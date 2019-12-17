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17 декабря 2019, вторник, 19:21 196
Экономика 2019-12-17T19:34:57+02:00
Українські Новини
Гривна на межбанке после падения вернулась к росту

Гривна на межбанке после падения вернулась к росту

Анна Рудык
Курс гривны, Межбанк, Курс валют
Гривны
Гривны

Курс гривны на межбанковском валютном рынке после снижения в понедельник на 1 коп. во вторник укрепился на 4 коп. до 23,46 UAH/USD.

Об этом Українським Новинам сообщили участники валютного рынка.

По их словам, торги на межбанке открылись в диапазоне 23,41-23,50 UAH/USD, затем котировки начали снижаться до 23,45-23,48 UAH/USD, после чего установились на уровне 23,45-23,47 UAH/USD.

С начала текущего года курс гривны на межбанке укрепился на 15,36% с 27,72 UAH/USD до 23,46 UAH/USD.

Как сообщали Українські Новини, во вторник курс продажи наличного доллара в обменных пунктах киевских банков по состоянию на 9:30 понизился по сравнению с 16 декабря на 1,17 коп. до 23,5809 UAH/USD, курс покупки понизился на 0,41 коп. до 23,3059 UAH/USD.

Также Национальный банк повысил официальный курс гривны, устанавливаемый им на 17 декабря, на 0,76 коп. до 23,4904 UAH/USD.

Кроме того, средний курс покупки российского рубля в обменных пунктах киевских банков по сравнению с курсом рубля в понедельник, 16 января, упал на 1 копейку до 3,37 грн за 10 рублей.

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