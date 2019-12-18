Як не зійти з розуму від різдвяної музики і створити святковий настрій: поради

Часто різдвяна музика, яка починає лунати з кінця листопада в усіх торгових центрах країни, уже за декілька тижнів може створювати зовсім протилежний ефект. Створення настрою за допомогою музики, яка постійно повторюється, та заохочення вибирати подарунки може викликати як радість та приємну ностальгію, так і нервову виснаженість. Музика може нагадувати людям про річні звіти та навалу інших справ і витрат.

Про це йдеться в дописі на сторінці Уляни Супрун в соціальній мережі Facebook.

"Надмірна стимуляція музикою, вогниками, декораціями, рекламою, запахами і цінниками є однією із хитрощів, що змушують нас "вичерпати своє его" та почати діяти не дуже помірковано. Чого уже згаданим маркетологам і треба. Інша хитрість — поєднання різдвяних запахів кориці, сосни і музики робить покупців більш лояльними до магазину", - йдеться в ньому.

Водночас, невдала маркетингова кампанія з набридливою музикую може зменшити продажі.

"Різдвяна музика, яка уже набридла чи ніколи не подобалася, на 20% зменшує продажі і бажання ходити магазином. Люди, які відчувають, що ними маніпулюють, змушуючи у цьому випадку “поринути в різдвяний настрій”, починають чинити спротив і в похмурому настрої критично роздивляються товари чи меню і купують менше, - зазначається в пості.

Ефективні та корисні для здоров’я підходи створення святкового настрою на Новий рік та Різдво:

Різдвом має пахнути. Запахи діють на наші емоційний стан та пам’ять швидше, ніж ми встигаємо це усвідомити передньою корою півкуль головного мозку. Приємні запахи менш нав’язливі за приємну, але одну і ту ж музику. Запахи також можуть викликати ностальгію і підбурювати вир спогадів — це називається ефект Пруста.

Спробуйте створювати святковий настрій за допомогою ароматів чи навіть ефірний олій, нанесених на зволожувач повітря. Або просто зволожуйте та очищуйте повітря в офісі, магазині і спальні. Нашим легеням, слизовим і шкірі потрібне вологе чисте повітря. Оптимальний рівень вологості в приміщенні 40-60%.

Співайте. Колядки чи будь-які інші пісні, заспівані хором, покращують емоційний стан, збільшують відчуття причетності, самоідентифікації, навіть зменшують рівень кортизолу і збільшують рівень імуноглобулінів класу А в слині. Співи в хорі рекомендують людям із деменцією. Тож колядувати і щедрувати не лише можна, а й треба.

Не лише Jingle bells. Джордж Майкл і АВВА — це прекрасно. Але прослуховування класичної музики людьми, що до неї призвичаєні, активує низку генів, залучених в синтез і транспорт нейромедіатору дофаміну, і пригнічує гени, відповідальні за дегенерацію нейронів.

Звісно, така музика подобається не усім, бо це складна музика, яку не всі слухали достатньо багато, щоби до неї призвичаїтися. От і готовий трюк для маркетологів: ротація класичної музики в торговельних центрах і кав’ярнях не буде відлякувати “різдвяних скруджів”, мучити персонал повторюваністю, а клієнтів призвичаїть до складності і сприятиме утворенню в їхньому мозку дофаміну і сповільненню нейродегенерації. До слова, фонова класична музика, а не хіти, змушує купувати дорожчі вина.

Нагадаємо, раніше Українські Новини писали про те, як створити атмосферу затишку. А також зібрали плейлисти спокійній музика для зимового настрою, яка прекрасно підійде як для вечері, так і просто для фону.