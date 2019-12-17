Фото дня: мітинги під Радою вилилися в сутички між поліцією і протестувальниками

Сьогодні, 17 грудня, біля Верховної Ради відбулися масштабні сутички, під час яких поліція затримала 26 осіб. Фото з акції протесту опублікувало видання Букви.

Так, під час зіткнень були госпіталізовані двоє поліцейських. Крім того, без свідомості карета швидкої допомоги відвезла ще одного постраждалого учасника.

Сутички протестувальників з поліцією під Радою. Фото: Букви

Сьогодні близько 3 тис. активістів біля будівлі Верховної Ради протестували проти ухвалення законопроекту №2178-10 про продаж земель сільськогосподарського призначення і законопроекту №0931 про введення адміністративної відповідальності за дискримінацію.

Мітингувальники виступали проти прийняття проекту закону №0931, яким передбачено за порушення законодавства у сфері запобігання та протидії дискримінації, тобто прямої або непрямої дискримінації, утисків, підбурювання до дискримінації, пособництва у дискримінації або віктимізації накладення штрафу на громадян у розмірі від 200 до 300 неоподатковуваних мінімумів доходів громадян і на посадових осіб, громадян - суб'єктів підприємницької діяльності - від 300 до 500 таких мінімумів.

Як повідомляли Українські Новини, правоохоронці розігнали протестувальників біля будівлі Верховної Ради. Учасники акції мали намір встановити намет на проїжджій частині, і спостерігалися сутички з поліцією.

Раніше три тисячі людей прийшли під Раду протестувати: проти ринку землі та відповідальності за дискримінацію.