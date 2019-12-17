Разумков схвалив продовження дії закону про особливий порядок самоврядування в окремих районах Донбасу

Голова Верховної Ради Дмитро Разумков схвалив продовження дії закону "Про особливий порядок місцевого самоврядування в окремих районах Донецької і Луганської областей" до 31 грудня 2020 року включно. Про це свідчать дані на сторінці відповідного законопроекту №2569 на сайті Ради, передають Українські Новини. До цього за ухвалення законопроекту проголосували 320 депутатів при мінімально необхідних 226. Один з авторів документа, голова фракції "Слуги народу" Давид Арахамія, на своїй сторінці в соціальній мережі Facebook повідомив, що керівництво фракції пропонує продовжити дію закону на 1 рік. "Доповідаю: суть нашого законопроекту: в першій статті чинного закону про особливий статус змінюється 2019 2020", - написав депутат. Даний законопроект приймався у зв'язку із закінченням строку дії закону "Про особливий порядок місцевого самоврядування в окремих районах Донецької і Луганської областей" 31 грудня 2019 року. Депутати відзначають, що документ дозволяє реалізовувати умови, спрямовані на мирне врегулювання ситуації на Донбасі на основі принципів і норм міжнародного права і статуту Організації Об'єднаних Націй. Як повідомляли Українські Новини, 9 грудня Путін заявив про необхідність внести "особливий статус Донбасу" до Конституції України. 10 грудня у Верховну Раду внесли закон про продовження особливого статусу Донбасу. Також Разумков заявляє, що новий закон про особливий статус Донбасу депутати напишуть разом з громадськістю.