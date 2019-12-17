Справа Шеремета: захист Дугар оскаржив її цілодобовий домашній арешт

Захист підозрюваної в причетності до вбивства журналіста Павла Шеремета Яни Дугар оскаржив рішення Печерського районного суду Києва, який відправив її під цілодобовий домашній арешт до 8 лютого 2020 року.

Про це Українським Новинам повідомив її адвокат Микола Оріховський.

За його словами, апеляція подана в київський апеляційний суд.

Розгляд скарги призначено на 18 грудня.

Адвокати наполягають на непричетності Дугар до злочину і просять суд скасувати обрання їй запобіжного заходу.

Як повідомляли Українські Новини, Мінветеранів заявило про готовність надати правову допомогу всім підозрюваним у вбивстві Павла Шеремета.

Раніше Аваков заявив, що підозрювані у справі Шеремета "уповали на покровителя".

Також підозрюваний у вбивстві журналіста "Української правди" Павла Шеремета Андрій Антоненко, який заявив, що напередодні вбивства був у лазні, заарештований за рішенням Печерського районного суду Києва на два місяці.