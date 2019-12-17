Поліція заперечує невідповідність результатів експертиз по справі Шеремета

Національна поліція поліція заперечує інформацію про невідповідність результатів експертиз у справі про вбивство Павла Шеремета.

Про це йдеться в повідомленні прес-служби Національної поліції, передають Українські Новини.

Поліція повідомляє, що ще до початку розслідування експерт з Великобританії Іван Бірч визначав придатність для дослідження відео, вилученого з камер спостереження на місці вибуху авто Павла Шеремета.

Пізніше поліцейські отримали достатню для початку розслідування кількість відеоматеріалів, на яких були зафіксовані можливі організатори і виконавці злочину.

Експертизи проводили співробітники Київського науково-дослідного інституту судових експертиз, які офіційно залучили до досліджень Івана Бірча.

В офіційних висновках експерти вказують на те, що на записах фігурували різні жінки.

Ці результати досліджень долучені до матеріалів кримінального провадження і стали частиною доказової бази.

Поліція Україна закликає сторони кримінального процесу, журналістів і громадськість не спотворювати озвучену раніше офіційну інформацію про розслідування вбивства.

Поліцейські підкреслюють, що згідно ст. 85 кримінально-процесуального кодексу, показання, речові докази, документи, висновки експертів є доказом.

А, згідно ст. 10 закону "Про судову експертизу", до проведення судових експертиз можуть залучатися також судові експерти за умови, що вони мають відповідну вищу освіту та підготовку.

Крім того, у ст. 23 цього закону сказано, що керівники державних спеціалізованих установ, що проводять судові експертизи, у необхідних випадках мають право включати до складу експертних комісій провідних фахівців інших держав.

Як повідомляли Українські Новини, суд у справі Шеремета заарештував волонтера Кузьменко і музиканта Антоненко.

Міністр закордонних справ Арсен Аваков запевнив, що військові заслуги не будуть враховуватися як що пом'якшує обставини для підозрюваних у вбивстві.

Нагадаємо, за версією слідства, існує кілька можливих версій причини вбивства журналіста Шеремета, але правоохранитеьные органи зупинилися на дестабілізації соціально-політичної ситуації в країні.