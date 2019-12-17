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17 грудня 2019, вівторок, 20:45 15
Політика 2019-12-17T21:30:01+02:00
Українські Новини
Поліція заперечує невідповідність результатів експертиз по справі Шеремета

Поліція заперечує невідповідність результатів експертиз по справі Шеремета

Влада Билоус
Влада Билоус
вбивство, Нацполіція, Поліція, вбивство Павла Шеремета, Павло Шеремет

Національна поліція поліція заперечує інформацію про невідповідність результатів експертиз у справі про вбивство Павла Шеремета.

Про це йдеться в повідомленні прес-служби Національної поліції, передають Українські Новини.

Поліція повідомляє, що ще до початку розслідування експерт з Великобританії Іван Бірч визначав придатність для дослідження відео, вилученого з камер спостереження на місці вибуху авто Павла Шеремета.

Пізніше поліцейські отримали достатню для початку розслідування кількість відеоматеріалів, на яких були зафіксовані можливі організатори і виконавці злочину.

Експертизи проводили співробітники Київського науково-дослідного інституту судових експертиз, які офіційно залучили до досліджень Івана Бірча.

В офіційних висновках експерти вказують на те, що на записах фігурували різні жінки.

Ці результати досліджень долучені до матеріалів кримінального провадження і стали частиною доказової бази.

Поліція Україна закликає сторони кримінального процесу, журналістів і громадськість не спотворювати озвучену раніше офіційну інформацію про розслідування вбивства.

Поліцейські підкреслюють, що згідно ст. 85 кримінально-процесуального кодексу, показання, речові докази, документи, висновки експертів є доказом.

А, згідно ст. 10 закону "Про судову експертизу", до проведення судових експертиз можуть залучатися також судові експерти за умови, що вони мають відповідну вищу освіту та підготовку.

Крім того, у ст. 23 цього закону сказано, що керівники державних спеціалізованих установ, що проводять судові експертизи, у необхідних випадках мають право включати до складу експертних комісій провідних фахівців інших держав.

Як повідомляли Українські Новини, суд у справі Шеремета заарештував волонтера Кузьменко і музиканта Антоненко.

Міністр закордонних справ Арсен Аваков запевнив, що військові заслуги не будуть враховуватися як що пом'якшує обставини для підозрюваних у вбивстві.

Нагадаємо, за версією слідства, існує кілька можливих версій причини вбивства журналіста Шеремета, але правоохранитеьные органи зупинилися на дестабілізації соціально-політичної ситуації в країні.

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