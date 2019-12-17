Мінекоенерго встановить фіксовану ціну на газ до кінця опалювального сезону

Під уникнення можливого різкого зростання ціни на газ взимку, запаси якого в ПСГ скоротилися тільки на 9,3%, українцям встановлять фіксований тариф на газ з 1 січня до 1 травня 2020 року.

Про це повідомляє прес-служба Міністерства енергетики та захисту навколишнього середовища, передають Українські Новини.

На сьогодні в Україні ціна на газ для населення становить 5878 гривень за тисячу кубометрів, а для промисловості - 7755 гривень. При цьому тільки для промисловості ціна є ринковою, хоча з 1 січня 2020 такий механізм формування ціни повинен застосовуватися до всіх споживачів.

Гарантована ціна автоматично буде діяти для всіх українців з 1 січня 2020 року і складе 6600 гривень за тисячу кубометрів з ПДВ. Вона була визначена на підставі котирувань найбільшої європейської газової біржі і є на 12% менше, ніж у I кварталі 2019 року.

Ціна на газ. Інфографіка: Минэкоэнерго

Як повідомляли Українські Новини, в Україні ціни на скраплений газ почали стрімко зростати.

Нагадаємо, не дивлячись на те, що раніше Коболєв повідомив про те, що Володимир Зеленський і Путін не досягли домовленостей щодо газових питань, Президент повідомив, що новий контракт по газу між Україною і Росією може бути підписаний до кінця 2019 року. Україна наполягає на контракті терміном на 10 років.