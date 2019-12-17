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17 грудня 2019, вівторок, 20:04 24
Економіка 2019-12-17T20:10:57+02:00
Українські Новини
Мінекоенерго встановить фіксовану ціну на газ до кінця опалювального сезону

Мінекоенерго встановить фіксовану ціну на газ до кінця опалювального сезону

Таня Войтюк
Ціна на газ, Мінекоенерго, транзит газу, Газ
Газ. Фото: pixabay
Газ. Фото: pixabay

Під уникнення можливого різкого зростання ціни на газ взимку, запаси якого в ПСГ скоротилися тільки на 9,3%, українцям встановлять фіксований тариф на газ з 1 січня до 1 травня 2020 року.

Про це повідомляє прес-служба Міністерства енергетики та захисту навколишнього середовища, передають Українські Новини.

На сьогодні в Україні ціна на газ для населення становить 5878 гривень за тисячу кубометрів, а для промисловості - 7755 гривень. При цьому тільки для промисловості ціна є ринковою, хоча з 1 січня 2020 такий механізм формування ціни повинен застосовуватися до всіх споживачів.

Гарантована ціна автоматично буде діяти для всіх українців з 1 січня 2020 року і складе 6600 гривень за тисячу кубометрів з ПДВ. Вона була визначена на підставі котирувань найбільшої європейської газової біржі і є на 12% менше, ніж у I кварталі 2019 року.

Інфографіка: МинэкоэнергоЦіна на газ. Інфографіка: Минэкоэнерго

Як повідомляли Українські Новини, в Україні ціни на скраплений газ почали стрімко зростати.

Нагадаємо, не дивлячись на те, що раніше Коболєв повідомив про те, що Володимир Зеленський і Путін не досягли домовленостей щодо газових питань, Президент повідомив, що новий контракт по газу між Україною і Росією може бути підписаний до кінця 2019 року. Україна наполягає на контракті терміном на 10 років.

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