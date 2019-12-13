подписаться на рассылку
23.45 23.8
25.85 26.4
˟
13 декабря 2019, пятница, 01:03 11
Президент 2019-12-13T01:04:58+02:00
Українські Новини
Контракт по газу между Украиной и РФ могут подписать до конца года, - Зеленский

Контракт по газу между Украиной и РФ могут подписать до конца года, - Зеленский

Таня Войтюк
Владимир Зеленский, Транзит газа, Право на владу, Газ
Владимир Зеленский на
Владимир Зеленский на "Право на владу". Скриншот: YouTube/ТСН

Не смотря на то, что ранее Коболев сообщил о том, что Владимир Зеленский и Путин не достигли договоренностей по газовым вопросам, Президент сообщил, что новый контракт по газу между Украиной и Россией может быть подписан до конца 2019 года. Украина настаивает на контракте сроком в 10 лет.

Об этом Зеленский сказал в эфире "Право на власть" на "1+1", передают "Українські Новини"

"Мы об этом говорили и во время "нормандской четверки", и тет-а-тет с Путиным. Я вижу, что все сейчас настроены на то, чтобы подписать договор. То есть главный вопрос сейчас в сроке этого контракта", - сказал Зеленский.

По его словам, Россия предложила контракт сроком в один год, а Украина - на 10 лет.

"Я думаю, что мы сойдемся на нормальном (сроке, - ред.). Очень хочется ... Я думаю, мы подпишем, нам нужны эти деньги ... В России есть газ. Европе нужен газ. У нас есть труба", - уточнил Президент Украины.

Зеленский назвал это "чисто экономическим вопросам".

Как сообщали Українські Новини, Зеленский рассказал о сроках возвращение политзаключенных из России и Крыма.

Также он аннонсировал новую програму, по которой будут осуществляться повышения пенсий.

Больше новостей о: Владимир Зеленский Транзит газа Право на владу Газ

Архив
Новости
Аваков, Богдан и Пристайко пошутили над коренастым охранником Путина на переговорах "нормандской четверки" 01:22
Контракт по газу между Украиной и РФ могут подписать до конца года, - Зеленский 01:03
Зеленский рассказал о сроках возвращение политзаключенных из России и Крыма 00:48
В следующем году повышение пенсий будет осуществляться по возрасту, - Зеленский 00:35
Заслуги на войне не должны смягчать наказание для соучастников убийства Шеремета, - Аваков 00:18
больше новостей
Мокрый снег с дождем и порывами ветра: прогноз погоды на четверг 21:00 Карта
За неиспользование украинского языка будут штрафовать на 11 тысяч гривен, - языковой омбудсмен Монахова 10:34
Зеленский дал большое интервью российскому телеканалу "Россия-1" 17:22
Студенты останутся без надбавки в 2020 году 10:24
В США Siri спас мужчину от смерти 17:17
больше новостей
Зеленский расширил свой визит в Париж до 3 дней с туристической целью, - СМИ 18:05
Зеленский дал большое интервью российскому телеканалу "Россия-1" 17:22
За неиспользование украинского языка будут штрафовать на 11 тысяч гривен, - языковой омбудсмен Монахова 10:34
Карл Бильдт, защитивший Порошенко от преследований за госизмену в интересах России, оказался представителем российского нефтебизнеса 18:57
Если НБУ девальвирует гривню до 27 - Украина легче переживет мировой финансовый кризис 2020, - Ukraine Economic Outlook 09:01
больше новостей
Украина
Услуги агентства Контакты Редакция Политика конфиденциальности Архив сайта

ok