Контракт по газу между Украиной и РФ могут подписать до конца года, - Зеленский

Не смотря на то, что ранее Коболев сообщил о том, что Владимир Зеленский и Путин не достигли договоренностей по газовым вопросам, Президент сообщил, что новый контракт по газу между Украиной и Россией может быть подписан до конца 2019 года. Украина настаивает на контракте сроком в 10 лет. Об этом Зеленский сказал в эфире "Право на власть" на "1+1", передают "Українські Новини" "Мы об этом говорили и во время "нормандской четверки", и тет-а-тет с Путиным. Я вижу, что все сейчас настроены на то, чтобы подписать договор. То есть главный вопрос сейчас в сроке этого контракта", - сказал Зеленский. По его словам, Россия предложила контракт сроком в один год, а Украина - на 10 лет. "Я думаю, что мы сойдемся на нормальном (сроке, - ред.). Очень хочется ... Я думаю, мы подпишем, нам нужны эти деньги ... В России есть газ. Европе нужен газ. У нас есть труба", - уточнил Президент Украины. Зеленский назвал это "чисто экономическим вопросам". Как сообщали Українські Новини, Зеленский рассказал о сроках возвращение политзаключенных из России и Крыма. Также он аннонсировал новую програму, по которой будут осуществляться повышения пенсий.