Контракт по газу между Украиной и РФ могут подписать до конца года, - Зеленский

Об этом Зеленский сказал в эфире "Право на власть" на "1+1", передают "Українські Новини"

"Мы об этом говорили и во время "нормандской четверки", и тет-а-тет с Путиным. Я вижу, что все сейчас настроены на то, чтобы подписать договор. То есть главный вопрос сейчас в сроке этого контракта", - сказал Зеленский.

По его словам, Россия предложила контракт сроком в один год, а Украина - на 10 лет.

"Я думаю, что мы сойдемся на нормальном (сроке, - ред.). Очень хочется ... Я думаю, мы подпишем, нам нужны эти деньги ... В России есть газ. Европе нужен газ. У нас есть труба", - уточнил Президент Украины.

Зеленский назвал это "чисто экономическим вопросам".

Как сообщали Українські Новини, Зеленский рассказал о сроках возвращение политзаключенных из России и Крыма.

Также он аннонсировал новую програму, по которой будут осуществляться повышения пенсий.