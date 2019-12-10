В Украине цены на сжиженный газ начали стремительно расти

Средние розничные цены на сжиженный газ СПБТ с конца ноября стремительно начали расти и во вторник, 10 декабря, по сравнению с понедельником, 9 декабря, повысились на 0,4%, или на 5 копеек до 12,43 гривны/литр.

Об этом говорится в мониторинге цен, проводимом компанией UPECO, передают Українські Новини.

С начала 2019 года розничные цены на сжиженный газ СПБТ понизились на 6,61% с 13,31 гривен/литр.

Средние розничные цены на 10 декабря:

Область СПБТ Винницкая 12,31 Волынская 12,58 Днепропетровская 12,34 Донецкая 12,63 Житомирская 12,13 Закарпатская 12,42 Запорожская 12,24 Ивано-Франковская 12,50 Киев 12,67 Киевская 12,41 Кировоградская 12,34 Луганская 12,35 Львовская 12,67 Николаевская 12,70 Одесская 12,94 Полтавская 12,51 Ривненская 12,18 Сумская 12,01 Тернопольская 12,48 Харьковская 12,09 Херсонская 12,77 Хмельницкая 12,30 Черкасская 12,60 Черниговская 12,40 Черновицкая 12,14 Средняя цена* 12,43

Средняя по Украине – без учета Крыма

Как сообщали Українські Новини, "Консалтинговая группа А-95" прогнозирует рост цен на дизельное топливо и сжиженный газ на 1-2 гривны/литр в связи с запретом правительства России на экспорт нефти и нефтепродуктов на территорию Украины с 1 июня.

Ранее цены на сжиженный газ начали расти после восьминедельного падения.