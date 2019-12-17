Гривня на міжбанку після падіння повернулася до зростання

Курс гривні на міжбанківському валютному ринку після зниження в понеділок на 1 коп. у вівторок зміцнився на 4 коп. до 23,46 UAH/USD.

Про це Українським Новинам повідомили учасники валютного ринку.

За їх словами, торги на міжбанку відкрилися в діапазоні 23,41-23,50 UAH/USD, потім котирування почали знижатися до 23,45-23,48 UAH/USD, після чого встановилися на рівні 23,45-23,47 UAH/USD.

З початку поточного року курс гривні на міжбанку зміцнився на 15,36% з 27,72 UAH/USD до 23,46 UAH/USD.

Як повідомляли Українські Новини, у вівторок курс продажу готівкового долара в обмінних пунктах київських банків станом на 9:30 знизився порівняно з 16 грудня на 1,17 коп. до 23,5809 UAH/USD, курс купівлі знизився на 0,41 коп. до 23,3059 UAH/USD.

Також Національний банк підвищив офіційний курс гривні, встановлюваний ним на 17 грудня, на 0,76 коп. до 23,4904 UAH/USD.

Крім того, середній курс покупки російського рубля в обмінних пунктах київських банків порівняно з курсом рубля в понеділок, 16 січня, впав на 1 копійку до 3,37 грн за 10 рублів.