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17 грудня 2019, вівторок, 19:21 23
Економіка 2019-12-17T19:36:45+02:00
Українські Новини
Гривня на міжбанку після падіння повернулася до зростання

Гривня на міжбанку після падіння повернулася до зростання

Анна Рудык
Курс валют, курс долара
Гривні
Гривні

Курс гривні на міжбанківському валютному ринку після зниження в понеділок на 1 коп. у вівторок зміцнився на 4 коп. до 23,46 UAH/USD.

Про це Українським Новинам повідомили учасники валютного ринку.

За їх словами, торги на міжбанку відкрилися в діапазоні 23,41-23,50 UAH/USD, потім котирування почали знижатися до 23,45-23,48 UAH/USD, після чого встановилися на рівні 23,45-23,47 UAH/USD.

З початку поточного року курс гривні на міжбанку зміцнився на 15,36% з 27,72 UAH/USD до 23,46 UAH/USD.

Як повідомляли Українські Новини, у вівторок курс продажу готівкового долара в обмінних пунктах київських банків станом на 9:30 знизився порівняно з 16 грудня на 1,17 коп. до 23,5809 UAH/USD, курс купівлі знизився на 0,41 коп. до 23,3059 UAH/USD.

Також Національний банк підвищив офіційний курс гривні, встановлюваний ним на 17 грудня, на 0,76 коп. до 23,4904 UAH/USD.

Крім того, середній курс покупки російського рубля в обмінних пунктах київських банків порівняно з курсом рубля в понеділок, 16 січня, впав на 1 копійку до 3,37 грн за 10 рублів.

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