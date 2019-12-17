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17 грудня 2019, вівторок, 19:11 30
Суспільство 2019-12-17T21:30:03+02:00
Українські Новини
"Київавтодор" обмежив рух на мосту Патона, міст просів

"Київавтодор" обмежив рух на мосту Патона, міст просів

Влада Билоус
Влада Билоус
Обмеження руху, Міст, Київавтодор, Міст Патона
Міст Патона. Фото:
Міст Патона. Фото: "Інформатор"

Комунальна корпорація "Київавтодор" обмежить рух на мосту імені Патона з 21:00 17 грудня до 06:00 22 грудня через ремонт покриття.

Про це йдеться в повідомленні на сайті Київської міської державної адміністрації (КМДА), передають Українські Новини.

Згідно з ним, на мосту Патона аварійно просіло дорожнє покриття.

Рух по крайній лівій смузі у напрямку лівого берегу буде обмежено.

"Київавтодор" проведе на мосту аварійно-відновлювальні роботи.

Комунальні працівники будуть працювати цілодобово.

Як повідомляли Українські Новини, у листопаді Борис Патон відзначив 101 рік.

Тим часом учені повідомляють, що міст Патона знаходиться в критичному стані.

Раніше рух по мосту обмежували в липні.

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