"Київавтодор" обмежив рух на мосту Патона, міст просів

Комунальна корпорація "Київавтодор" обмежить рух на мосту імені Патона з 21:00 17 грудня до 06:00 22 грудня через ремонт покриття.

Про це йдеться в повідомленні на сайті Київської міської державної адміністрації (КМДА), передають Українські Новини.

Згідно з ним, на мосту Патона аварійно просіло дорожнє покриття.

Рух по крайній лівій смузі у напрямку лівого берегу буде обмежено.

"Київавтодор" проведе на мосту аварійно-відновлювальні роботи.

Комунальні працівники будуть працювати цілодобово.

Як повідомляли Українські Новини, у листопаді Борис Патон відзначив 101 рік.

Тим часом учені повідомляють, що міст Патона знаходиться в критичному стані.

Раніше рух по мосту обмежували в липні.