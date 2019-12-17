"Київавтодор" обмежив рух на мосту Патона, міст просів

Комунальна корпорація "Київавтодор" обмежить рух на мосту імені Патона з 21:00 17 грудня до 06:00 22 грудня через ремонт покриття. Про це йдеться в повідомленні на сайті Київської міської державної адміністрації (КМДА), передають Українські Новини. Згідно з ним, на мосту Патона аварійно просіло дорожнє покриття. Рух по крайній лівій смузі у напрямку лівого берегу буде обмежено. "Київавтодор" проведе на мосту аварійно-відновлювальні роботи. Комунальні працівники будуть працювати цілодобово. Як повідомляли Українські Новини, у листопаді Борис Патон відзначив 101 рік. Тим часом учені повідомляють, що міст Патона знаходиться в критичному стані. Раніше рух по мосту обмежували в липні.