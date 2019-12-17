Імпорт електроенергії вперше перевищив експорт, - "Укренерго"

У листопаді порівняно з жовтнем імпорт електроенергії збільшився на 10%, або на 60 тис. мВт-год до 661 тис. мВт-ч і і вперше з початку роботи нового ринку електроенергії на 5% перевищив сумарний обсяг експорту, який становив 629 тис. мВт-год.

Про це йдеться в повідомленні національної енергетичної компанії "Укренерго", передають Українські Новини.

Так у "Острів Бурштинської ТЕС" імпортовано 370,6 тис. мВт-год електроенергії, а в торгову зону об'єднаної енергосистеми (ОЕС) України - 290,4 тис. мВт-год.

При цьому майже вдвічі зріс обсяг імпорту з Угорщини, а також на 8% - зі Словаччини та на 4% - з Росії.

Згідно з повідомленням, для забезпечення балансу і операційної безпеки енергосистеми в листопаді плановий імпорт електроенергії в Україні обмежувався: з Білорусі - на 46% (з 294,7 тис. мВт-год до 157,8 тис. мВт-год), з Росії - на 34% (з 201,5 тис-мВт-год до 132,6 тис. мВт-год).

Сумарний експорт електроенергії в листопаді становив 629 тис. мВт-год: з "Острова Бурштинської ТЕС" у європейські країни - 483,7 тис. мВт-год; з ОЕС України в Польщі і Молдови - 145,2 тис. мВт-год, при цьому зростання експорту більш ніж на 30% спостерігається в напрямку Румунії.

Як повідомляли Українські Новини, депутат Ради Кучеренко заявив, що імпорт електроенергії з Росії та Білорусі згортає євроінтеграцію України в енергетиці.

Також імпорт електроенергії з Росії та Білорусі витіснив "Енергоатом" з ринку "на добу вперед".