Импорт электроэнергии из России и Беларуси сворачивает евроинтеграцию Украины в энергетике, – Кучеренко

Депутат Верховной Рады Украины Украины, первый заместитель парламентского комитета по вопросам энергетики и жилищно-коммунальных услуг Алексей Кучеренко (фракция "Батьківщина") по итогам встречи народных депутатов с директором Секретариата Энергетического сообщества Янезом Копачем заявил, что импорт электроэнергии из России и Беларуси, восстановленный благодаря "поправке Геруса", сворачивает евроинтеграцию Украины в энергетике, а принятый Радой законопроект об изменениях на рынке электроэнергии свидетельствует об отказе властей от либерализации энергорынка.

Об этом сообщило интернет-издание "Обозреватель".

"К неутешительному выводу относится свертывания Украины евроинтеграции в энергетике. Этому способствовало закрепление возможности импорта из России и Беларуси на большинство сегментов рынка и отказ Андрея Геруса от полного запрета этого импорта. Таким образом, наращивается торговля с государствами - не членами европейского энергосообщества. Ожидаемым результатом этого станет невозможность рассинхронизации с этими странами из-за зависимости от их импорта", - считает Кучеренко.

Нардеп также обратил внимание, что принятый Радой законопроект об изменениях на рынке электроэнергии (№2233), свидетельствует об отказе от либерализации рынка и по сути противоречит международным обязательствам Украины.

"Принятие законопроекта №2233 - является по сути отказом от либерализации рынка электроэнергии. Закрепленный на 4 года механизм "прайс-кепов" не имеет аналогов в мире и по сути является инструментом ручного регулирования цен, что противоречит идее создания конкурентного рынка. Искажения конкуренции, которые мы видим с начала работы нового рынка вызваны непосредственно искусственным вторжением в ценообразование на биржевых сегментах рынка. В условиях сохранения ручного администрирования на оптовом рынке, невозможно создание конкурентной розничного рынка", - убежден Кучеренко.

По его мнению, Украина лишь формально выполняет требования третьего энергопакета ЕС, в реальности же принятие законопроекта №2233 означает сворачивание реформы энергорынка.

"Таким образом, выполнение Украиной требований третьего энергопакета ЕС является формальным и не достигает главной цели - конкуренции, где электроэнергия - это услуга, которая предоставляется на конкурентных условиях", - подытожил Кучеренко.

Напомним, 4 декабря Рада приняла законопроект "О внесении изменений в закон "О рынке электроэнергии" (№2233). Ранее Американская торговая палата в Украине призвала снять с рассмотрения этот законопроект, поскольку он отменяет реформу энергорынка и может помешать синхронизации украинской энергосистемы с европейской.