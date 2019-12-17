Суд обрав екс-депутату Ради Іщенку (БПП) особисте зобов'язання до 6 лютого 2020

Вищий антикорупційний суд обрав колишньому депутату Верховної Ради від "Блоку Петра Порошенко" Валерію Іщенку, підозрюваному у заволодінні 20 млн гривень і замаху на заволодіння ще 44 млн гривень підприємства "Укрзалізничпостач", що з 2015 року є філією "Укрзалізниці", особисте зобов'язання до 6 лютого 2020 року.

Про це йдеться в матеріалах суду, передають Українські Новини.

Іщенко зобов'язаний прибувати до детективів Національного антикорупційного бюро за першою вимогою; повідомляти детективів, прокурора чи суд про зміну свого місця проживання; не відлучатися із населеного пункту, в якому він зареєстрований, проживає чи перебуває, без дозволу детектива, прокурора або суду; утримуватися від спілкування зі свідками і підозрюваними в даному кримінальному провадженні; утримуватися від відвідування будь-яких приміщень, що належать акціонерному товариству "Укрзалізниця", крім залізничних вокзалів; здати на зберігання детективам бюро свій паспорт (паспорти) для виїзду за кордон, інші документи, дають право на виїзд і в'їзд.

Наголошується, що в разі невиконання покладених на Іщенко зобов'язань, до нього може бути застосовано більш жорстка міра запобіжного заходу може бути накладено грошове стягнення в розмірі від 0,25 розміру мінімальної заробітної плати до 2 розмірів мінімальної заробітної плати.

Як повідомляли Українські Новини, 20 листопада НАБУ завершило розслідування справи проти Іщенко (БПП) щодо заволодіння 20 млн гривень і замаху на заволодіння 44 млн гривень "Укрзалізниці".

Крім того, 11 жовтня суд заарештував майно екс-депутата.