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  • Ще одного постраждалого в сутичках під Радою відвезли в лікарню без свідомості
17 грудня 2019, вівторок, 15:20 31
Події 2019-12-17T17:00:03+02:00
Українські Новини
Ще одного постраждалого в сутичках під Радою відвезли в лікарню без свідомості

Ще одного постраждалого в сутичках під Радою відвезли в лікарню без свідомості

Анна Рудык
сутички під Радою, зіткнення з поліцією, Акція протесту

Поранений учасник масштабного мітингу під Верховною Радою, в якому сьогодні, 17 грудня, вже постраждали двоє поліцейських, був госпіталізований. Про це повідомляє телеканал "112".

Так повідомляється, що поранений учасник акції лежав на землі без свідомості.

"Намагаються надати першу медичну допомогу медики. Тут багато крику. Очевидно, це учасник протесту. Це не силовик, можу сказати. Його намагаються перекласти на носилки і доставити до карети швидкої допомоги, для того щоб госпіталізувати. Про його стан поки невідомо, втім, можу відзначити, що тут досить багато крові", - сказав кореспондент телеканалу.

Зіткнення під Радою. Фото: Роман Півників/ Сутички під Радою. Фото: Роман Пєтушков/Фейсбук

Правоохоронці забезпечили коридор, завдяки якому швидка змогла виїхати з місця зіткнень.

Відео зіткнень під верховною Радою також опублікував журналіст Олег Черниш

Як повідомляли Українські Новини, три тисячі людей прийшли під Раду протестувати: проти ринку землі та відповідальності за дискримінацію.

Також раніше з ранку повідомлялося, що центр Києва перекрила поліція через очікуванв масовв акції протесту.

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