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17 грудня 2019, вівторок, 12:51 20
Економіка 2019-12-17T14:30:01+02:00
Українські Новини
Переговори щодо транзиту газу пройдуть 19 грудня, - Шефчович

Переговори щодо транзиту газу пройдуть 19 грудня, - Шефчович

Григорий Яковенко
транзит газу, Трьохсторонні переговори, Марош Шефчович, Нафтогаз, Газпром

Віце-президент Європейської комісії з Енергетичного союзу Марош Шефчович заявив, що наступний раунд тристоронніх переговорів між Україною, Європейським Союзом і Росією щодо транзиту російського газу пройде 19 грудня.

Про це він повідомив у своєму мікроблозі Twitter, передають Українські Новини.

"З нетерпінням чекаємо наступного раунду тристоронніх переговорів на політичному рівні в цей четвер, 19 грудня. Настав час відправити позитивне повідомлення ринків і споживачам", - написав Шефчович.

Як сообащли Українські Новини, Путін і Меркель обговорили транзит газу через територію України.

Також Зеленський повідомив, що новий контракт по газу між Україною і Росією може бути підписаний до кінця 2019 року.

Більше новин про: транзит газу Трьохсторонні переговори Марош Шефчович Нафтогаз Газпром

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