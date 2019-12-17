Переговори щодо транзиту газу пройдуть 19 грудня, - Шефчович

Віце-президент Європейської комісії з Енергетичного союзу Марош Шефчович заявив, що наступний раунд тристоронніх переговорів між Україною, Європейським Союзом і Росією щодо транзиту російського газу пройде 19 грудня.

Про це він повідомив у своєму мікроблозі Twitter, передають Українські Новини.

"З нетерпінням чекаємо наступного раунду тристоронніх переговорів на політичному рівні в цей четвер, 19 грудня. Настав час відправити позитивне повідомлення ринків і споживачам", - написав Шефчович.

Як сообащли Українські Новини, Путін і Меркель обговорили транзит газу через територію України.

Також Зеленський повідомив, що новий контракт по газу між Україною і Росією може бути підписаний до кінця 2019 року.