Путин и Меркель обсудили транзит газа через территорию Украины

Президент России Владимир Путин и канцлер Германии Ангела Меркель в телефонном разговоре обсудили вопрос продолжения транзита российского газа в страны Европы через территорию Украины с 1 января 2020 года.

Об этом говорится в сообщении на сайте президента России, передают Українські Новини.

Согласно ему, по инициативе германской стороны состоялся телефонный разговор Путина с Меркель.

"Затронуты также актуальные для обеспечения энергобезопасности стран Евросоюза вопросы сотрудничества в газовой отрасли, в том числе в контексте перспектив транзита российского природного газа через территорию Украины после 1 января 2020 года", - говорится в нем.

Кроме того, во время разговора стороны обсудили осуществление проекта российского магистрального газопровода "Северный поток-2".

Как сообщали Українські Новини, не смотря на то, что ранее Коболев сообщил о том, что Владимир Зеленский и Путин не достигли договоренностей по газовым вопросам, Президент сообщил, что новый контракт по газу между Украиной и Россией может быть подписан до конца 2019 года. Украина настаивает на контракте сроком в 10 лет.