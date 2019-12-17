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17 грудня 2019, вівторок, 12:33 23
Події 2019-12-17T14:30:02+02:00
Українські Новини
Масова бійка з каменями, списами і газом сталася під Радою через ринок землі

Масова бійка з каменями, списами і газом сталася під Радою через ринок землі

Ольга Фандорина
Ольга Фандорина
Ринок землі, масова бійка, акції протесту

Під Верховною Радою України, де на даний момент зібралися люди на 4 мітингу відразу, почалися бійки з-за мітингів проти відкриття ринку землі. Протестувальники почали кидатися камінням, а правоохоронці застосували сльозогінний газ. Про це повідомляє OBOZREVATEL.

Видання повідомляє, що у протестувальників в руках помітили, палиці і списи, одного з поліцейських облили зеленкою. Також "Громадське" повідомляє, що у сутичках постраждали їх журналісти.

Масові сутички під верховною Радою. Фото: obozrevatel.comМасові сутички під верховною Радою. Фото: obozrevatel.com

Як повідомляли Українські Новини, три тисячі людей прийшли під Раду протестувати: проти ринку землі та відповідальності за дискримінацію.

Також раніше з ранку повідомлялося, що центр Києва перекрила поліція: очікуються масові акції протесту.

Тим часом, 13 листопада, Верховна Рада підтримала скасування мораторію на продаж сільгоспземель з жовтня 2020 і обмеження їх купівлі іноземцями до 2024 в першому читанні.

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