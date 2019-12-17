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17 грудня 2019, вівторок, 10:15 58
Фінанси 2019-12-17T11:30:01+02:00
Українські Новини
Долар і євро продовжили рекордний обвал у вівторок

Долар і євро продовжили рекордний обвал у вівторок

Надежда Комендантова
Курс валют, курс долара, курс євро

У вівторок курс продажу готівкового долара в обмінних пунктах київських банків станом на 9:30 знизився в порівнянні з 16 грудня на 1,17 коп. до 23,5809 UAH/USD, курс купівлі знизився на 0,41 коп. до 23,3059 UAH/USD.

Про це повідомляє BIN.ua.

Середній курс купівлі євро підвищився на 0,10 коп. до 25,8716 UAH/EUR, курс продажу знизився на 2,31 коп. до 26,2950 UAH/EUR.

Курси готівкової іноземної валюти:

  Долар США Євро 10 російських рублів
  Купівля Продаж Купівля Продаж Купівля Продаж
Середній 23,3059 23,5809 25,8716 26,2950 3,37 3,83
Максимальний 23,4200 24,0000 26,0000 26,6500 3,65 5,00
Мінімальний 23,2000 23,4400 25,7000 26,0900 2,50 3,69

Як повідомляли Українські Новини, у понеділок курс продажу готівкового долара в обмінних пунктах київських банків станом на 9:30 підвищився порівняно з 13 грудня на 2,20 коп. до 23,6094 UAH/USD, курс купівлі знизився на 3,97 коп. до 23,3030 UAH/USD.

Курс гривні на міжбанківському валютному ринку після зміцнення в п'ятницю на 8 коп. в понеділок знизився на 1 коп. до 23,50 UAH/USD.

Національний банк підвищив офіційний курс гривні, встановлюваний ним на 17 грудня, на 0,76 коп. до 23,4904 UAH/USD.

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