Бойовики не припиняють обстріли на Донбасі: поранено воїна ЗСУ

За минулу добу, 16 грудня, бойовики п'ять разів обстріляли українські позиції на Донбасі. Один військовослужбовець поранено, повідомили в прес-центрі ООС.

"16 грудня збройні формування Російської Федерації 5 разів порушили режим припинення вогню. Противник обстріляв наші підрозділи із заборонених мінськими домовленостями мінометів калібру 82 мм, а також з гранатометів різних систем, великокаліберних кулеметів та іншої стрілецької зброї", – йдеться в повідомленні.

Один ворожий обстріл зафіксовано в районі відповідальності оперативно-тактичної угруповання "Північ". Неподалік Кримського окупанти вдарили з мінометів калібру 82 мм, було випущено 20 хв;

В районі відповідальності оперативно-тактичної групи "Схід" російські окупаційні війська влаштували чотири обстріли. Поблизу Верхньоторецького стріляли з гранатометів різних систем та іншої стрілецької зброї. Шахта Бутівка вівся вогонь з підствольних гранатометів, великокаліберних кулеметів та іншої стрілецької зброї. В районі Павлопіль ворог вдарив з мінометів калібру 82 мм, а неподалік Широкіного – з 82 мм мінометів було випущено 10 хв.

"Вчора, 16 грудня, внаслідок обстрілу один український захисник отримав поранення", – розповіли в ООС.

Як повідомляли Українські Новини, бойовики 8 раз обстріляли позиції сил ООС 14 грудня, 1 військовий загинув і 2 поранені.

Також ООН оприлюднила число загиблих мирних жителів на Донбасі.

15 грудня, бойовики сім раз обстріляли українські позиції на Донбасі.