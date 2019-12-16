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16 грудня 2019, понеділок, 22:44 5
Суспільство 2019-12-16T22:45:22+02:00
Українські Новини
Трагедія на Дунаї: в Будапешті повторно заарештували українського капітана

Трагедія на Дунаї: в Будапешті повторно заарештували українського капітана

Валерия Назаренко
аварія корабля, Арешт, Капітан, Будапешт

Капітан круїзного судна, яке у травні зіткнулося з екскурсійним катером на річці Дунай, в результаті чого загинули 28 людей, був повторно заарештований через побоювання, що він може спробувати втекти.

Про це пише "Європейська правда" з посиланням на AP.

64-річного капітана лайнера Viking Sigyn звинуватила в минулому місяці прокуратура Будапешта в халатності і створенні загрози водного руху, що призвело до катастрофи з масовими смертельними наслідками. Прокурори домагаються дев'ятирічного тюремного ув'язнення.

Тільки сім з 33 південнокорейських туристів, які перебували на борту екскурсійного катера Hableany (Русалка), пережили зіткнення, в результаті якого загинули також двоє членів угорського екіпажу.

Останки однієї південнокорейської туристки досі не знайдені.


Рішення Пештського центрального районного суду може бути оскаржене.

Капітан був звільнений з-під варти після того, як розслідування катастрофи закінчилося в жовтні, але повинен був носити електронний пристрій стеження і не мав права залишати своє місце проживання без дозволу.

Як повідомляли Українські Новини, в Одеській області на Дунаї круїзний лайнер зіткнувся з вантажним кораблем.

Раніше у Чорному морі зазнав аварії вантажний корабель, потонуло близько 14 тисяч овець.

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