Трагедія на Дунаї: в Будапешті повторно заарештували українського капітана

Капітан круїзного судна, яке у травні зіткнулося з екскурсійним катером на річці Дунай, в результаті чого загинули 28 людей, був повторно заарештований через побоювання, що він може спробувати втекти.

Про це пише "Європейська правда" з посиланням на AP.

64-річного капітана лайнера Viking Sigyn звинуватила в минулому місяці прокуратура Будапешта в халатності і створенні загрози водного руху, що призвело до катастрофи з масовими смертельними наслідками. Прокурори домагаються дев'ятирічного тюремного ув'язнення.

Тільки сім з 33 південнокорейських туристів, які перебували на борту екскурсійного катера Hableany (Русалка), пережили зіткнення, в результаті якого загинули також двоє членів угорського екіпажу.

Останки однієї південнокорейської туристки досі не знайдені.



Рішення Пештського центрального районного суду може бути оскаржене.

Капітан був звільнений з-під варти після того, як розслідування катастрофи закінчилося в жовтні, але повинен був носити електронний пристрій стеження і не мав права залишати своє місце проживання без дозволу.



Як повідомляли Українські Новини, в Одеській області на Дунаї круїзний лайнер зіткнувся з вантажним кораблем.



Раніше у Чорному морі зазнав аварії вантажний корабель, потонуло близько 14 тисяч овець.