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25 ноября 2019, понедельник, 08:25 436
Силовые структуры 2019-11-25T08:54:29+02:00
Українські Новини
В Черном море потерпел крушение грузовой корабль: утонуло около 14 тысяч овец

В Черном море потерпел крушение грузовой корабль: утонуло около 14 тысяч овец

Румыния, Черное море, Овцы, Крушение судна, Queen Hind

В воскресенье, 24 ноября, в Черном море у побережья Румынии произошло крушение судна. Большое грузовое судно перевозило более 14 000 овец. Об этом сообщает BBC.

Судно Queen Hind опрокинулось после того, как покинуло порт Мидия, недалеко от юго-восточного города Констанца, на побережье Черного моря.

Все члены экипажа - 22 гражданина Сирии - были спасены. Для спасения овец была начата операция с участием полиции, пожарных и румынской береговой охраны.

По крайней мере 32 овцы, найденные плавающими возле корабля под флагом Палау, были спасены, но многие, как полагают, утонули.


"Мы уже спасли небольшое количество. Они плавали в море", - сказала BBC пресс-секретарь службы скорой помощи в Констанце Анна-Мария Стойка.

Спасательные работы будут возобновлены в понедельник утром.



Как сообщали Українськi Новини, танкер "Делфи" сел на мель возле Одессы, спасательные суда не могли подойти из-за сложных погодных условий. Спасательная операция с танкера "Делфи" осложнилась еще и тем, что экипаж отказался от помощи.

Однако сложная и многочасовая эвакуация украинцев с тонущего корабля под Одессой завершилась.

Больше новостей о: Румыния Черное море Овцы Крушение судна Queen Hind

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