В центре Будапешта прогулочный катер затонул на Дунае: погибли туристы из Южной Кореи

В венгерской столице Будапешт опрокинулся туристический прогулочный катер с 32 пассажирами и двумя членами экипажа на борту. Об этом сообщает Associated Press.

Инцидент случился в среду, 29 мая, на реке Дунай.

По информации агентства, большинство пассажиров судна - туристы из Южной Кореи.

По предварительным данным, семь человек погибло, еще 20 считаются пропавшими без вести.

Также отмечается, что количество жертв может возрасти.

Всего на корабле находились 34 человека, включая экипаж. 32 человека были гражданами Южной Кореи.

Terrible news from Budapest: Two shops collided on the Danube tonight, near the Parliament. Small event ship called Hableany has sunk with 34 people on board, most of them South Korean tourists. At least three people died, rescue operation ongoing. (Photo: MTI) pic.twitter.com/HBpvjl6A4l — Mariann Őry (@otmarianna) 29 мая 2019 г.

Судно затонуло около 21:00 29 мая после столкновения с другим кораблем у моста Магрит недалеко от парламента Венгрии.

По словам представителя Национальной службы скорой помощи Поля Гьорфи, семь человек были спасены и госпитализированы в стабильном состоянии.

Известно, что туристический катер был пришвартован у здания венгерского парламента и, по предварительной информации, его протаранило другое прогулочное судно. Кроме того, после ливня на Дунае возникло сильное течение. Экскурсионная лодка под названием "Hableany" ("Русалка") имела две палубы и могла вместить до 45 человек для экскурсий. Авария произошла во время плохой погоды, шел сильный дождь и на реке были высокие волны.

На месте крушения катера работают спасатели.

Напомним, ранее в Колумбии утонуло судно с 150 туристами, найдено 9 тел, десятки людей исчезли без вести