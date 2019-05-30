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30 мая 2019, четверг, 10:22 386
Происшествия 2019-05-30T10:31:39+03:00
Українські Новини
В центре Будапешта прогулочный катер затонул на Дунае: погибли туристы из Южной Кореи

В центре Будапешта прогулочный катер затонул на Дунае: погибли туристы из Южной Кореи

Прогулочное судно утонуло в Дунае. Фото: twitter.com/otmarianna
Прогулочное судно утонуло в Дунае. Фото: twitter.com/otmarianna

В венгерской столице Будапешт опрокинулся туристический прогулочный катер с 32 пассажирами и двумя членами экипажа на борту. Об этом сообщает Associated Press.

Инцидент случился в среду, 29 мая, на реке Дунай.

По информации агентства, большинство пассажиров судна - туристы из Южной Кореи.

По предварительным данным, семь человек погибло, еще 20 считаются пропавшими без вести.

Также отмечается, что количество жертв может возрасти.

Всего на корабле находились 34 человека, включая экипаж. 32 человека были гражданами Южной Кореи.

Судно затонуло около 21:00 29 мая после столкновения с другим кораблем у моста Магрит недалеко от парламента Венгрии.

По словам представителя Национальной службы скорой помощи Поля Гьорфи, семь человек были спасены и госпитализированы в стабильном состоянии.

Известно, что туристический катер был пришвартован у здания венгерского парламента и, по предварительной информации, его протаранило другое прогулочное судно. Кроме того, после ливня на Дунае возникло сильное течение. Экскурсионная лодка под названием "Hableany" ("Русалка") имела две палубы и могла вместить до 45 человек для экскурсий. Авария произошла во время плохой погоды, шел сильный дождь и на реке были высокие волны.

На месте крушения катера работают спасатели.

Напомним, ранее в Колумбии утонуло судно с 150 туристами, найдено 9 тел, десятки людей исчезли без вести

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