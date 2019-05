В центре Будапешта прогулочный катер затонул на Дунае: погибли туристы из Южной Кореи

Инцидент случился в среду, 29 мая, на реке Дунай.

По информации агентства, большинство пассажиров судна - туристы из Южной Кореи.

По предварительным данным, семь человек погибло, еще 20 считаются пропавшими без вести.

Также отмечается, что количество жертв может возрасти.

Всего на корабле находились 34 человека, включая экипаж. 32 человека были гражданами Южной Кореи.

Terrible news from Budapest: Two shops collided on the Danube tonight, near the Parliament. Small event ship called Hableany has sunk with 34 people on board, most of them South Korean tourists. At least three people died, rescue operation ongoing. (Photo: MTI) pic.twitter.com/HBpvjl6A4l