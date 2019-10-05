В Одесской области на Дунае столкнулся круизный лайнер с грузовым кораблем: есть пострадавшие

2 человека госпитализированы в субботу из-за столкновения круизного лайнера Prinzessin Isabella (флаг Мальты) и грузового корабля Blue Star I (флаг Панамы) на реке Дунай в Одесской области.

Об этом Українським Новинам сообщил представитель Одесской областной государственной администрации, ссылаясь на сообщение румынских чрезвычайных служб.

Столкновение произошло на участке реки между румынским портом "Тулчей" и украинским "Измаилом" в районе 43-й морской мили Дуная.

Служба скорой помощи Тулчи (Румыния) госпитализировала 2 человек с лайнера.

Также у лайнера повреждены каюты.

Предварительно установлено, что среди пострадавших нет граждан Украины.

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Как сообщали Українські Новини, в июне в Венеции круизный лайнер протаранил причал и туристический катер: пострадали четыре человека. Авария, вероятно, произошла после того, как оборвался трос, используемый для связи круизных судов с буксирами, которые заводят их в городские каналы.

Ранее в центре Будапешта напротив парламента прогулочный катер затонул на Дунае: погибли туристы из Южной Кореи.Инцидент случился в среду, 29 мая. Всего на корабле находились 34 человека, включая экипаж.