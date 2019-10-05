В Одесской области на Дунае столкнулся круизный лайнер с грузовым кораблем: есть пострадавшие

2 человека госпитализированы в субботу из-за столкновения круизного лайнера Prinzessin Isabella (флаг Мальты) и грузового корабля Blue Star I (флаг Панамы) на реке Дунай в Одесской области.\r\nОб этом Українським Новинам сообщил представитель Одесской областной государственной администрации, ссылаясь на сообщение румынских чрезвычайных служб.\r\nСтолкновение произошло на участке реки между румынским портом "Тулчей" и украинским "Измаилом" в районе 43-й морской мили Дуная.\r\nСлужба скорой помощи Тулчи (Румыния) госпитализировала 2 человек с лайнера.\r\n\r\n\r\n\r\n (adsbygoogle = window.adsbygoogle || []).push({});\r\n\r\n\r\nТакже у лайнера повреждены каюты.\r\nПредварительно установлено, что среди пострадавших нет граждан Украины.\r\nhttps:\/\/www.youtube.com\/watch?v=01OQZICwZgg" frameborder="0" allowfullscreen>\r\nКак сообщали Українські Новини, в июне в Венеции круизный лайнер протаранил причал и туристический катер: пострадали четыре человека. Авария, вероятно, произошла после того, как оборвался трос, используемый для связи круизных судов с буксирами, которые заводят их в городские каналы.\r\nРанее в центре Будапешта напротив парламента прогулочный катер затонул на Дунае: погибли туристы из Южной Кореи.Инцидент случился в среду, 29 мая. Всего на корабле находились 34 человека, включая экипаж. \r\n\r\n\r\n\r\n (adsbygoogle = window.adsbygoogle || []).push({});\r\n