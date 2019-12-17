У Києві на місці "хрощовок" можуть з'явитися "свічки" на 25 поверхів, - Інститут Генплану

Населення Києва стрімко зростає і вже фактична чисельність населення в Києві перевищує 3 млн, а вільних територій для будівництва житла майже не залишилось, тому у Києві уже питання знесення або модернізації "хрущовок" поставало вже не раз. Тому на місці старих будинків, які займають близько 1,5 тис. га площі Києва можуть побудувати нові багатоповерхівки.

Про це повідомив директор комунального об’єднання "Інститут генерального плану" Сергій Броневицький, пише "Хмарочос".

"Зараз інвестори активно освоюють колишні промислові території, оскільки вільних ділянок в місті все менше. На черзі – "хрущовки". Більшість з них вже вичерпали свій ресурс або вже на грані його вичерпання", – стверджує Броневицький.

Голова "Інституту генерального плану" виділяє два шляхи розв’язання проблеми "хрущовок".

Перший – санація. Вона передбачає утеплення цих будинків з надбудовою одного чи двох поверхів.

Другий – знесення і будівництво на їхньому місці нових висотних будівель.

"Зараз на територіях, зайнятих "хрущівками", щільність населення 130–150 осіб на га. При цьому наші норми дозволяють збільшити щільність до 500–550 осіб на га. Наше завдання – не допустити перевищення цих норм", – розповідає Броневицький.

При цьому він не заперечує того, що на місці п’ятиповерхових будинків можуть з’явитись "свічки" на 25 поверхів.

"Щодо центру, то в нашому проєкті Генерального плану є обмеження висотності. Але якщо це "хрущівки" на Лівому березі або в Солом’янському районі, то там можна будувати висотні будівлі. При цьому ми будемо наголошувати на тому, щоб будівництво було комплексним – якщо ви будуєте житловий будинок, то будуйте школи й дитячі садочки", – наголосив чиновник.

При цьому він звернув увагу на нестачу об’єктів інфраструктури в столиці, адже попередній Генеральний план був виконаний на 100–110% щодо будівництва житла і на 20–25% щодо будівництва доріг, шкіл та садочків.

Однак поки законодавство не дає змоги реалізувати ці плани. По-перше, для несення будинку необхідно досягти згоди 100% мешканців. По-друге, при знесенні "хрущівок" необхідно будувати заводи, які переробляли б будівельне сміття.

За проєктом нового Генплану, до 2040 року в Києві планують побудувати 28,6 млн кв. метрів житла.

Як повідомляли Українські Новини, у Києві ціни на хрущовки і гостинки знижуються і в найближчому майбутньому будуть падати.

Тим часом більш як половина українців живуть у перенаселених будинках і квартирах.