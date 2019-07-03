Более половины украинцев живут в перенаселенных домах и квартирах

Председатель правления государственного специализированного финансового учреждения "Государственный фонд содействия молодежному жилищному строительству" Сергей Комнатный заявляет, что 54% украинцев проживает в перенаселенном жилом фонде.

Об этом он сообщил в интервью Українським Новинам.

"54% населения Украины на сегодняшний день проживает в перенаселенном жилом фонде. Жилая площадь 39% домохозяйств ниже установленных санитарных норм 13,65 кв. м на человека", - сказал Комнатный.

По его словам, устаревший жилой фонд в Украине составляет 44 859 жилых домов, в которых проживает 63 тыс. человек.

Из них признаны аварийными 16,5 тыс. домов, в которых проживает около 18 тыс. граждан.

Комнатный отметил, что Фонд содействия молодежному строительству заинтересован в участии в программах реновации устаревшего жилого фонда.

"У нас есть соответствующий опыт кредитования юридических лиц для проведения мероприятий по реконструкции и внедрению энергоэффективных технологий. Мы за то, чтобы фонд использовали для внедрения тех механизмов, которые будут законодательно закреплены", - сообщил он.

Как сообщали Українськi Новини, в Украине более 50% жилфонда устарело.

Тем временем Государственное специализированное финансовое учреждение "Государственный фонд содействия молодежному жилищному строительству" намерено предусмотреть возможность подачи документов для участия в программе молодежного кредитования в режиме "онлайн".