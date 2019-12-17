Холодницький в листопаді отримав 240 тис. гривень при окладі майже в 4 рази менше

Заробітна плата заступника генерального прокурора - спеціалізованого антикорупційного прокурора Назара Холодницького за листопад становила 239 353 гривні. Про це йдеться у відповіді Генеральної прокуратури на запит Українських Новин. Оклад прокурора становив 63 432 гривні. Зарплата вказана з урахуванням надбавок, доплат і премій. При цьому, не вказано, яку суму Холодницький отримав після утримання податків і зборів. Раніше Українські Новини склали жовтневий ТОП найбільших зарплат українських борців з корупцією і злочинністю. Також Холодницький в жовтні отримав зарплату на 91 тисячу більше, ніж у вересні. Раніше Генеральна прокуратура закрила справу, на підставі якої почали прослуховувати керівника Спеціалізованої антикорупційної прокуратури (САП) Назара Холодницького після того як справу на Холодницкого за недостовірне декларування закрили. А зарплата Холодницького за липень становила 180 тис. гривень, у травні ж його зарплата зменшилася на 200 тисяч гривень.