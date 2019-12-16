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16 грудня 2019, понеділок, 21:00 15
Кабмін 2019-12-16T23:00:01+02:00
Українські Новини
Кабмін буде пояснювати батькам, бабусям і дідусям, що таке лол, пост і мем

Кабмін буде пояснювати батькам, бабусям і дідусям, що таке лол, пост і мем

Ярина Вацяк
Мем, Пост, лол, соцмережі, Кабмін
Facepalm. Соцмережі
Facepalm. Соцмережі

У Міністерстві цифровий трансформації України вирішили пояснювати старшим поколінням незрозумілі слова.

Про це йдеться в повідомленні міністерства на сторінці в Facebook.

"Часто здається, що ми зі старшим поколінням говоримо різними мовами. Коли вони не розуміють, що то за клята сторіз і кого ви там свайпаєте у Tinder. Ми вирішили – досить! Тепер ми щотижня робитимемо незрозумілі слова – простими. Сьогодні пояснюємо, що таке лол, мем, меседж, месенджер, пост", - йдеться в ньому.

Чиновники пропонують показувати цей словник своїм батькам, бабусям і дідусям. Проте користувачі соцмережі розкритикували ініціативу через незрозумілі пояснення деяких слів.

Як повідомляли Українські Новини, у держбюджеті-2020 на "державу в смартфоні" грошей не передбачили.

Раніше віце-прем'єр-міністр, міністр цифровий трансформації Михайло Федоров презентував бренд цифрової держави і Міністерства цифровий трансформації, а також заявив, що держслужби мають вести трансляції і влоги замість прес-релізів.

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