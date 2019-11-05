В госбюджете-2020 на " государство в смартфоне" денег не предусмотрели, - Федоров

Средства в проекте государственного бюджета на 2020 год на проект "государство в смартфоне" не предусмотрены.

Об этом написал вице-премьер-министр, министр по вопросам цифровой трансформации Михаил Федоров на своей странице в социальной сети Facebook.

"На государство в смартфоне (приложение портал, оцифровку приоритетных услуг, обучение цифровых навыков и др.) бюджет не заложено. Есть 30,8 млн на поддержку текущих систем (сайты, серверы, шины), которые работали и раньше", - написал он.

Министр заявил, что надеется на международную помощь и волонтерство, а также на финансирование в 2021 году.

"Делаю ставку на эффективную команду и международно-техническую помощь, государственно-частное партнерство, волонтерство. В нашем направлении, на этом этапе развития страны, нужно уметь достигать цели с ограниченным ресурсом. А диджиталлизация - это эффективность, трансформация, и, надеюсь влияние на увеличение бюджета на 2021", - отметил Федоров.

Как сообщали Українські Новини, Кабинет Министров увеличил доходы государственного бюджета-2020 ко второму чтению (без трансфертов) на 14,18 млрд гривен, расходы – на 10 млрд гривен.

Ранее Федоров презентовал бренд цифрового государства и Министерства цифровой трансформации, а также заявил, что госслужбы должны вести трансляции и влоги вместо пресс-релизов.