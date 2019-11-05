подписаться на рассылку
24.55 24.9
27.2 27.8
˟
05 ноября 2019, вторник, 19:59 287
Кабмин 2019-11-05T20:10:31+02:00
Українські Новини
В госбюджете-2020 на " государство в смартфоне" денег не предусмотрели, - Федоров

В госбюджете-2020 на " государство в смартфоне" денег не предусмотрели, - Федоров

Кабмин, Михаил Федоров, диджитализация, Госбюджет-2020, государство в смартфоне

Средства в проекте государственного бюджета на 2020 год на проект "государство в смартфоне" не предусмотрены.

Об этом написал вице-премьер-министр, министр по вопросам цифровой трансформации Михаил Федоров на своей странице в социальной сети Facebook.

"На государство в смартфоне (приложение портал, оцифровку приоритетных услуг, обучение цифровых навыков и др.) бюджет не заложено. Есть 30,8 млн на поддержку текущих систем (сайты, серверы, шины), которые работали и раньше", - написал он.

Министр заявил, что надеется на международную помощь и волонтерство, а также на финансирование в 2021 году.

"Делаю ставку на эффективную команду и международно-техническую помощь, государственно-частное партнерство, волонтерство. В нашем направлении, на этом этапе развития страны, нужно уметь достигать цели с ограниченным ресурсом. А диджиталлизация - это эффективность, трансформация, и, надеюсь влияние на увеличение бюджета на 2021", - отметил Федоров.

Как сообщали Українські Новини, Кабинет Министров увеличил доходы государственного бюджета-2020 ко второму чтению (без трансфертов) на 14,18 млрд гривен, расходы – на 10 млрд гривен.

Ранее Федоров презентовал бренд цифрового государства и Министерства цифровой трансформации, а также заявил, что госслужбы должны вести трансляции и влоги вместо пресс-релизов.

Больше новостей о: Кабмин Михаил Федоров диджитализация Госбюджет-2020 государство в смартфоне

Архив
Новости
При перевозке детей без специальных кресел будут штрафовать водителей 21:51
Частный советник Трампа ведет переговоры о покупке "Мотор Сич", - СМИ 21:36
Украинцы стали пересылать домой меньше денег в 2019 году 21:10
Меркель заявила, что если бы жила в ГДР - то получила бы загранпаспорт и уехала бы в США 20:38
В России запретят продавать смартфоны, компьютеры и телевизоры без российского ПО 20:30
больше новостей
Пенсионный фонд выплатил субсидии за сентябрь: сколько получили пенсионеры 06:20 Инфографика
Гривна обвалилась во вторник: официальный курс валют по НБУ 05:55
В Донецкой области десятки тысяч жителей останутся без воды: причины и сроки 22:43
Россия семь раз проигнорировала требование Украины по возвращению кораблей 15:32
Отмена акциза на автомобили: что предлагают депутаты 23:56
больше новостей
Непродуманные шаги ведут к ухудшению инвестиционной привлекательности Украины, - политолог 17:49
Депутат Дубинский будет требовать вернуть в бюджет гигантские премии Коболева и других начальников "Нефтегаза" 09:19
НАБУ не будет обращаться в суд для ареста имущества Гладковского 16:29
При Зеленском схемы в энергетике никуда не делись, – Землянский 09:59
Порошенко опять не явился на допрос в ГБР 11:33
больше новостей
Украина
Услуги агентства Контакты Редакция Политика конфиденциальности Карта сайта

ok