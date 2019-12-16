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16 грудня 2019, понеділок, 19:29 46
Суспільство 2019-12-16T20:45:53+02:00
Українські Новини
Поділяючи ваші цінності: українці створили антирекламу Apple у відповідь на карти з російським Кримом

Поділяючи ваші цінності: українці створили антирекламу Apple у відповідь на карти з російським Кримом

Ярина Вацяк
Антиреклама, окупація Криму, Гонконг, анексія Криму, Apple

Після того, як корпорація Apple позначила для російських користувачів Крим територією Росії, українці у відповідь на такі дії створили антирекламу бренду.

Відео опубліковано на Youtube-каналі NewsFromUkraine.

"Змінюючи реальність, долаючи бар'єри моралі, поклоняючись грошам - наші нові цінності кращі, ніж коли-небудь", - йдеться на початку відео.

"Порушення прав людини, військова агресія проти іншої країни, нас не хвилює, єдине, що нас хвилює - це гроші. Якщо ви диктатор або військовий злочинець, і у вас є купа грошей, ми ніколи вас не розчаруємо, ми завжди будемо закривати очі на злочини заради нашої вигоди. Якщо ви почали війну і анексували чужу територію, ми позначимо її як вашу в наших застосунках, - йдеться у продовженні.

Також автори антиреклами нагадали про те, що Apple видалила з App Store застосунок HKmap.live, з допомогою якого протестувальники в Гонконзі визначали місце розташування поліції. Корпорація заявила про загрозу поліції і жителям.

"Якщо протести заважають вашому авторитарного режиму, ми просто видалимо програми, які допомагають протестувальникам, тому що, розділяємо ваші цінності", - йдеться у продовженні відео.

В кінці відео наголошується, що це не справжня реклама Apple. Мета цього сатиричного відео полягає в тому, щоб інформувати громадськість і критикувати Apple через заохочення авторитарного уряду Китаю і Росії.

Нагадаємо, міністр закордонних справ Вадим Пристайко вважає, що міжнародна політика - не найсильніша сторона Apple.

Представник корпорації зазначила, що Apple не вносила ніяких змін у свої карти за межами Росії і внесла зміни для російських користувачів через наррання чинності новим законом в країні.

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