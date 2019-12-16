З початку року імпорт товарів перевищив експорт на 8 млрд доларів

У січні-жовтні 2019 року імпорт товарів перевищив експорт на 8 463,1 млн доларів.

Про це повідомила Державна служба статистики, передають Українські Новини.

Протягом січня-жовтня негативне сальдо торгівлі товарами погіршилося на 460,3 млн доларів порівняно з січнем-жовтнем 2018 року (січень-жовтень 2018 року негативне сальдо становило 8 002,8 млн доларів).

Експорт товарів у січні-жовтні 2019 року становив 41 645,2 млн доларів, при цьому він збільшився на 7,4% порівняно з січнем-жовтнем 2018 року.

Імпорт товарів в січні-жовтні 2019 року становив 50 108,3 млн доларів, збільшившись на 7,1%.

Як повідомляли Українські Новини, за вісім місяців 2019 імпорт товарів перевищив експорт майже на $6 млн.

Також від'ємне сальдо зовнішньої торгівлі товарами за перше півріччя погіршилося. А імпорт товарів перевищив експорт на 7 млрд доларів станом на вересень.