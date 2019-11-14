Импорт товаров превысил экспорт на 7 млрд долларов с начала года

В январе-сентябре 2019 года импорт товаров превысил экспорт на 7 098,7 млн долларов.

Об этом сообщила Государственная служба статистики, передают Українські Новини.

В течение января-сентября отрицательное сальдо торговли товарами ухудшилось на 549,9 млн долларов по сравнению с январем-сентябрем 2018 года (январь-сентябрь 2018 года отрицательное сальдо составило 6 548,8 млн долларов).

Экспорт товаров в январе-сентябре 2019 года составил 37 092,6 млн долларов, при этом он увеличился на 7,4% по сравнению с январем-сентябрем 2018 года.

Импорт товаров в январе-сентябре 2019 года составил 44 191,3 млн долларов, увеличившись на 7,5%.

Как сообщали Українські Новини, за 9 месяцев 2019 экспорт услуг увеличился и превысил импорт на $4,2 млрд.

Кроме того, отрицательное сальдо внешней торговли товарами за первое полугодие ухудшилось.