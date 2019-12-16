Президент Франції Еммануель Макрон приїде в Москву на святкування Дня Перемоги. Про це сказала посол Франції в Росії Сільві Берманн в інтерв'ю радіостанції "Ехо Москви".

"Президент сказав, що він буде присутнім 9 травня на День Перемоги у Москві", — сказала вона.

На питання, чи вирішено це, посол відповіла наступне: "Він дав позитивну відповідь, так що, я думаю, що так".



Як повідомляли Українські Новини, зустріч Зеленського і Путіна перервав Макрон, він зайшов і заявив, що пора вечеряти.



Також Макрон заявив, що "нормандській четвірці" не вдалося просунутися ні за одним напрямком.



Тим часом у Франції не припиняються страйки проти реформи пенсійної системи. Дев'ять ліній метро повністю закривали, також були проблеми з міськими електричками RER.



Президент Франції Еммануель Макрон хоче замінити складну пенсійну систему єдиної системою, заснованою на балах, при якій кожен пенсіонер має рівні права на кожен внесений євро.



Нинішній страйк є одним із найбільших з 1995 року.