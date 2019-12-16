підписатися на розсилку
23.3 23.6
25.85 26.4
˟
  • Новини
  • Світ
  • Макрон приїде в Москву на святкування Дня Перемоги
16 грудня 2019, понеділок, 17:55 13
Світ 2019-12-16T17:57:01+02:00
Українські Новини
Макрон приїде в Москву на святкування Дня Перемоги

Макрон приїде в Москву на святкування Дня Перемоги

Валерия Назаренко
Росія, Франція, Еммануель Макрон, День Перемоги
Еммануель Макрон. Фото: lefigaro.fr
Еммануель Макрон. Фото: lefigaro.fr

Президент Франції Еммануель Макрон приїде в Москву на святкування Дня Перемоги. Про це сказала посол Франції в Росії Сільві Берманн в інтерв'ю радіостанції "Ехо Москви".

"Президент сказав, що він буде присутнім 9 травня на День Перемоги у Москві", — сказала вона.

На питання, чи вирішено це, посол відповіла наступне: "Він дав позитивну відповідь, так що, я думаю, що так".


Як повідомляли Українські Новини, зустріч Зеленського і Путіна перервав Макрон, він зайшов і заявив, що пора вечеряти.

Також Макрон заявив, що "нормандській четвірці" не вдалося просунутися ні за одним напрямком.

Тим часом у Франції не припиняються страйки проти реформи пенсійної системи. Дев'ять ліній метро повністю закривали, також були проблеми з міськими електричками RER.

Президент Франції Еммануель Макрон хоче замінити складну пенсійну систему єдиної системою, заснованою на балах, при якій кожен пенсіонер має рівні права на кожен внесений євро.

Нинішній страйк є одним із найбільших з 1995 року.

Більше новин про: Росія Франція Еммануель Макрон День Перемоги

Архів
Новини
Антиреклама Apple. Скріншот відео NewsFromUkraine
Поділяючи ваші цінності: українці створили антирекламу Apple у відповідь на карти з російським Кримом 19:29
Імпорт електроенергії з Росії та Білорусі, який пролобіював Герус, згортає євроінтеграцію України в енергетиці, – Кучеренко 19:20
Через кілька днів у Києві запалять головну ялинку: програма розваг 19:10
Без міжнародної стандартизації азартних ігор з'являється можливість обману гравців, - експерт 18:50
Милованов прокоментував чутки про свою відставку 18:39
більше новин
Зеленський прийшов на виступ "Кварталу", де йому заспівали пісню про відсутність посадок 23:00
Зеленський на зустрічі в
Телеканал "Росія 1" опублікував інтерв'ю із Зеленським 17:58
Під Івано-Франківськом п'яний водій насмерть збив сина Героя Небесної сотні 22:22
В Україні розпочався другий етап пробного перепису населення 17:25
У Німеччині придумали новий спосіб боротися з ожеледицею на дорогах за допомогою огірків 20:47
більше новин
Зеленський на зустрічі в
Телеканал "Росія 1" опублікував інтерв'ю із Зеленським 17:58
На Новий рік запустили додатковий потяг з Києва в три країни 12:50
Київ стрімко зростає: названа фактична чисельність населення і машин у столиці 15:51
Україні загрожує дипломатичний скандал через несанкціоновані дії НАБУ в Австрії 15:29
Імпорт електроенергії з Росії може знищити українську генерацію, – Енергоспівтовариство 18:11
більше новин
Україна
Послуги агентства Контакти Редакція Політика конфіденційності Архів сайту

ok