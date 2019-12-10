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10 декабря 2019, вторник, 01:00 18
Внешняя политика 2019-12-10T01:00:07+02:00
Українські Новини
"Нормандской четверке" не удалось продвинуться ни по одному направлению, - Макрон

"Нормандской четверке" не удалось продвинуться ни по одному направлению, - Макрон

Анна Рудык
Эммануэль Макрон, Нормандская встреча, нормандская четверка
Итоги нормандской встречи. Зеленский, Меркель, Макрон и Путин. Скриншот трансляции
Итоги нормандской встречи. Зеленский, Меркель, Макрон и Путин. Скриншот трансляции

Встреча лидеров стран "нормандского формата" (Украина, Россия, Германия, Франция) завершилась в Париже, главы государств не продвинулись ни по одному направлению.

Об этом в ходе пресс-конференции сообщил Президент Франции Эммануэль Макрон, передают Українські Новини.

"Не удалось продвинуться ни по одному направлению… Мы возобновили наши отношения и мне кажется, это уже является прогрессом. Сегодня состоялась первая встреча между Президентом Путиным и Президентом Зеленским", - сказал он.

Макрон добавил, что участники встречи смогли на самом высоком уровне подчеркнуть, что пытаются достичь мира, стабильного мира и прекратить конфликт.

По его словам, Украина обязуется имплементировать законодательно формулу "Штайнмайера".

Как сообщали Українські Новини, Зеленский подтвердил, что обмен пленных "всех на всех" состоится до конца года.

Тем временем встреча лидеров стран "нормандского формата" (Украина, Россия, Германия, Франция) завершилась в Париже, главы государств впервые по итогам совместных саммитов вчетвером вышли на пресс-конференцию.

Больше новостей о: Эммануэль Макрон Нормандская встреча нормандская четверка

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