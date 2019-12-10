"Нормандской четверке" не удалось продвинуться ни по одному направлению, - Макрон

Встреча лидеров стран "нормандского формата" (Украина, Россия, Германия, Франция) завершилась в Париже, главы государств не продвинулись ни по одному направлению.

Об этом в ходе пресс-конференции сообщил Президент Франции Эммануэль Макрон, передают Українські Новини.

"Не удалось продвинуться ни по одному направлению… Мы возобновили наши отношения и мне кажется, это уже является прогрессом. Сегодня состоялась первая встреча между Президентом Путиным и Президентом Зеленским", - сказал он.

Макрон добавил, что участники встречи смогли на самом высоком уровне подчеркнуть, что пытаются достичь мира, стабильного мира и прекратить конфликт.

По его словам, Украина обязуется имплементировать законодательно формулу "Штайнмайера".

Как сообщали Українські Новини, Зеленский подтвердил, что обмен пленных "всех на всех" состоится до конца года.

Тем временем встреча лидеров стран "нормандского формата" (Украина, Россия, Германия, Франция) завершилась в Париже, главы государств впервые по итогам совместных саммитов вчетвером вышли на пресс-конференцию.