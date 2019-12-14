Во Франции уже 10 дней не прекращаются забастовки против реформы пенсионной системы

14 декабря стал десятым днем ​​забастовки во Франции против реформы правительства в пенсионной системе. Об этом пишет "Европейская правда" со ссылкой на Handelsblatt.



Продолжаются массовые ограничения в местном и междугородном транспорте страны.

По данным оператора государственной железной дороги SNCF, курсировал только один из четырех запланированных скоростных поездов TGV.

Кроме того, в Париже девять линий метро остались полностью закрытыми, также были проблемы с городскими электричками RER.

Автобусное сообщение было обеспечено на 60 процентов. Однако трамваи курсировали почти как обычно.

Французские профсоюзы дали понять, что готовы расширить забастовку и на рождественские праздники с целью давления на правительство.

Нынешняя забастовка является одной из крупнейших с 1995 года, когда премьер-министр Ален Жюппе был вынужден отказаться от масштабной реформы пенсионной системы после нескольких недель забастовок.

Президент Франции Макрон хочет заменить сложную пенсионную систему единой системой, основанной на баллах, при которой каждый пенсионер имеет равные права на каждый внесенный евро.



Как сообщали Українські Новини, в день "нормандской встречи" в Париже образовались рекордные пробки из-за забастовки.



Не так давно массовые акции протеста устраивали в Барселоне, которые длились на протяжении пяти дней.